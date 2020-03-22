Решетников оценил влияние коронавируса на малый бизнес в России

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Малый бизнес уже «очень хорошо чувствует» на себе влияние распространения коронавирусной инфекции, особенно это проявляется в крупных городах, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала «Россия 1».
Решетников оценил влияние коронавируса на малый бизнес в России
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Сейчас будет очень сложно в ближайшие несколько месяцев. Малый бизнес на себе это очень хорошо чувствует. Особенно в крупных городах. Поэтому очень важно сейчас сосредоточить все меры на том, чтобы дать передышку, подождать, переждать время, когда появится определённость», — сказал он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что «все эпидемии, все эти шоки — временные», а «потом экономика, безусловно, вернётся на траекторию роста».

«Но какой будет эта траектория, очень сильно зависит от того, насколько адекватно и быстро мы будем принимать меры сейчас», — подчеркнул министр.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин рассказал, что российское правительство вместе с Центробанком принимает меры по поддержке малого бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом и волатильностью на рынках.

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