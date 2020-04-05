В Кремле ожидают, что мировой экономический кризис «ещё о себе заявит»

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Мировой экономический кризис ещё о себе заявит, и к этому нужно быть готовыми, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
В Кремле ожидают, что мировой экономический кризис «ещё о себе заявит»
  • РИА Новости

«Мы отдаём себе отчёт, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, ещё о себе заявит и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — цитирует Пескова портал «Вести».

26 марта президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 подчеркнул, что ситуация с коронавирусом обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов. 

27 марта глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична той, что была во время финансового кризиса 2008—2009 годов.

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