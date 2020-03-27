МВФ заявил о начале рецессии мировой экономики

Мировая экономика вошла в рецессию, которая аналогична той, что была во время финансового кризиса 2008—2009 годов. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

«Сейчас всем ясно, что мы вошли в рецессию, такую же ужасную или даже хуже, чем в 2009 году. Мы прогнозируем восстановление в 2021 году, значительное восстановление», — приводит ТАСС её слова.

Она подчеркнула, что это может произойти, только если «удастся справиться с вирусом по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью».

Ранее в МВФ заявляли, что ожидают в 2020 году из-за COVID-19 рецессию в мировой экономике.

При этом там отмечали, что восстановление может произойти в 2021 году.

26 марта российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на саммите G20 подчеркнул, что ситуация с коронавирусом обернётся более серьёзными проблемами, чем финансовый кризис 2008—2009 годов.