В ВОЗ сообщили о более чем 1 млн заражённых коронавирусом в мире
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- РИА Новости
Трансляция брифинга велась в Twitter главы ВОЗ.
«На данный момент нам известно о более чем миллионе подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире», — сказал Гебрейесус.
По его словам, более 50 тыс. больных скончались.
«Мы знаем, что это больше, чем кризис в области здравоохранения. Мы все знаем о глубоких социальных и экономических последствиях пандемии», — отметил глава ВОЗ.
Ранее сообщалось, что от коронавируса в мире умерли 45 693 человек.
При этом более 95% смертельных случаев в Европейском регионе зафиксированы у людей старше 60 лет.