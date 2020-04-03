В ВОЗ сообщили о более чем 1 млн заражённых коронавирусом в мире

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Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 во всём мире превысило 1 млн, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
В ВОЗ сообщили о более чем 1 млн заражённых коронавирусом в мире
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Трансляция брифинга велась в Twitter главы ВОЗ.

«На данный момент нам известно о более чем миллионе подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире», — сказал Гебрейесус.

По его словам, более 50 тыс. больных скончались.

«Мы знаем, что это больше, чем кризис в области здравоохранения. Мы все знаем о глубоких социальных и экономических последствиях пандемии», — отметил глава ВОЗ.

Ранее сообщалось, что от коронавируса в мире умерли 45 693 человек.

При этом более 95% смертельных случаев в Европейском регионе зафиксированы у людей старше 60 лет.

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