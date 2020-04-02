В ВОЗ оценили ситуацию со смертностью от коронавируса в Европе
- Reuters
Выступление Клюге опубликовано на странице европейского подразделения ВОЗ в Facebook.
«Мы знаем, что более 95% смертей случились с людьми старше 60 лет», — заявил он.
По его словам, «свыше 50% из этих смертей произошли с людьми в возрасте 80 лет или старше».
«Мы также знаем из отчётов, что восемь из десяти смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хотя бы одно хроническое заболевание», — отметил Клюге.
Он добавил, что «в особенности это касается сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и диабета».
Ранее сообщалось, что число скончавшихся от коронавируса в Испании превысило 10 тыс.