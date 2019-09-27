Волнение курса: как за неделю изменилась ситуация на валютном рынке России

В пятницу, 27 сентября, российская валюта незначительно слабеет после рекордного удорожания в начале рабочей недели. В последние дни рубль оказался под влиянием целого ряда внешних факторов. Поддержку нацвалюте оказали налоговый период и глобальное ослабление евро. В то же время паника мировых инвесторов из-за возможного импичмента Трампа и резкое падение нефтяных цен не позволили рублю укрепиться сильнее. Вместе с тем эксперты прогнозируют стабильную динамику российской валюты в ближайшее время. О том, как могут измениться курсы доллара и евро в октябре, — в материале RT.

В пятницу, 27 сентября, торги на Московской бирже сопровождаются небольшим ослаблением российской валюты. Курс доллара вырос на 0,2% — до 64,33 рубля, а курс евро — на 0,3%, до 70,35 рубля.

Официальный курс валют Центробанка на 28 сентября составил 64,41 рубля за доллар и 70,31 рубля за евро.

В целом уходящая неделя запомнилась инвесторам резкими колебаниями на российском валютном рынке. Под влиянием целого ряда факторов рубль сумел рекордно подорожать, после чего нацвалюта несколько скорректировалась.

Так, ещё во вторник курс доллара снижался до 63,61 рубля, а курс евро опускался ниже психологической отметки 70 рублей и в моменте достигал минимального уровня с марта 2018 года. Впрочем, уже в среду динамика начала меняться, и в последние несколько дней доллар торгуется выше 64 рублей, а евро — в диапазоне 70—71 рубля.

Как рассказал в интервью RT старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, в начале недели поддержку рублю во многом оказывал налоговый период. В это время традиционно компании-экспортёры начинают продавать иностранную валюту и покупать рубли для уплаты налогов. В результате растущий спрос укрепляет российскую валюту.

Кроме того, заметное удорожание рубля к евро опрошенные RT эксперты объяснили глобальным ослаблением единой европейской валюты к доллару США. На сегодняшний день соответствующий курс опустился до двухлетнего минимума и торгуется вблизи отметки $1,091 за евро. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё в апреле 2017 года.

Как отметил в разговоре с RT заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, инвесторы негативно оценивают перспективы европейской экономики. Наблюдаемое в сентябре падение деловой активности в производстве региона рискует распространиться и на другие экономические сектора Европы. С таким заявлением в понедельник выступил председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги.

По словам главы ЕЦБ, для поддержки экономического роста регулятор может смягчить свою монетарную политику и понизить процентные ставки. Такие действия должны привести к удешевлению кредитов, увеличению внутреннего спроса и росту объёмов капиталовложений. В то же время ожидаемое снижение ставок сделает инвестиции в европейские активы менее привлекательными для инвесторов и дополнительно ослабит единую валюту региона.

«Я думаю, что в перспективе доллар будет укрепляться к евро, потому что ЕЦБ уже подтвердил намерение проводить в еврозоне облегчённую денежно-кредитную политику. В целом среди инвесторов еврозоны царит пессимизм. Именно поэтому валюта региона будет дешеветь по отношению к американской», — подчеркнул Александр Абрамов.

Хотя игроки российского валютного рынка позитивно отреагировали на глобальное ослабление евро, настроение инвесторов испортила новость о начале импичмента Дональда Трампа.

Вечером 24 сентября конгресс США инициировал процедуру отстранения американского президента от власти. Об этом объявила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. Она обвинила главу Белого дома в злоупотреблении полномочиями и политическом давлении на лидера Украины Владимира Зеленского. По словам Пелоси, президент Соединённых Штатов якобы требовал от украинского коллеги начать расследование в отношении потенциального конкурента Трампа на будущих выборах в обмен на военную помощь Киеву со стороны Вашингтона.

«Инициирование импичмента Трампа усилило политическую напряжённость и вызвало неопределённость среди инвесторов. В результате на мировом рынке сложилась ситуация «бегства от рисков». При таком положении дел, как правило, оказываются под давлением рисковые активы — сырьё, акции, валюты развивающихся рынков», — пояснил Марк Гойхман.

По словам аналитиков, рубль также оказался под давлением рыночных настроений и начал ослабевать к концу недели. В то же время эксперты ждут, что уже в ближайшее время ситуация на рынках стабилизируется. Так, после краткосрочной паники инвесторы начнут оценивать реальные перспективы отставки Трампа.

«Большинству участников рынка совершенно непонятны дальнейшие перспективы этого импичмента. В настоящий момент ситуация ещё не вызвала шок в обществе. Какие-то отдельные опасения сохраняются, но в целом на финансовые рынки это пока серьёзно не повлияло», — отметил Александр Абрамов.

С оглядкой на нефть

Как отмечают опрошенные RT эксперты, на динамику рубля в течение недели также незначительно повлияло снижение мировых цен на нефть. С понедельника по пятницу стоимость сырья эталонной марки Brent упала с $65 до $62,5 за баррель. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне.

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По словам Сергея Суверова, энергосырьё начало дешеветь после новостей о восстановлении добычи нефти в Саудовской Аравии. После нанесённых авиаударов по нефтяным предприятиям страны королевство сумело восполнить производство на 75%, сообщили источники Reuters.

Напомним, что 14 сентября, беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. В результате существенное сокращение производства углеводородов вызвало панику среди инвесторов и спровоцировало резкий рост цен. Впрочем, по мере восстановления добычи котировки начали постепенно снижаться.

По мнению Марка Гойхмана, на нефтяные цены также оказала давление новость о начале импичмента Трампа. В то же время эксперт отмечает, что российская валюта слабо отреагировала на нестабильную динамику нефтяного рынка.

Текущее положение дел аналитик связывает с действием бюджетного правила. Оно предусматривает, что во время роста сырьевых котировок Министерство финансов покупает иностранную валюту и тем самым давит на рубль. При этом в случае обвала энергорынка Минфин прекращает операции и давление на рубль слабеет. В результате таких действий зависимость нацвалюты от нефти начинает снижаться.

«Зависимость рубля от нефти уже не столь значима, как несколько лет назад. Покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила, профицит бюджета, платёжного и торгового балансов, снижение госдолга — всё это сглаживает колебания курса. При резких скачках котировок нефти рубль всё же отвечает некоторыми изменениями курса, хотя и гораздо меньшими. Так, на текущей неделе колебания стоимости Brent составили 7%, а рубля — лишь 1,3%», — отметил Марк Гойхман.

Тёплый октябрь

В целом опрошенные RT эксперты прогнозируют стабильную динамику рубля в ближайшее время. По словам Сергея Суверова, нацвалюта по-прежнему остаётся привлекательной для иностранных инвесторов с точки зрения операций кэрри-трейд.

Такая финансовая стратегия подразумевает приобретение валюты государства, в котором установлены низкие процентные ставки, с последующим вложением этих денег в валюту стран с высокими процентными ставками для получения большей прибыли.

«В октябре курс российской валюты может сохранить относительную стабильность, двигаясь в диапазоне 63—66 рублей к доллару, а к евро — в коридоре 68,5—72,5 рубля», — отметил Суверов.

Как отмечает Марк Гойхман, в октябре игроки рынков также будут внимательно следить за развитием торговых переговоров между США и Китаем. Если стороны продвинуться в вопросе заключения сделки, мировые инвесторы отреагируют позитивно. В этом случае эксперт допускает укрепление российской валюты до уровня 62,6—63,5 рубля за доллар.