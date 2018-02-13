Белая полоса: рубль растёт к доллару США после рекордного снижения с начала года

Во вторник, 13 февраля, российская валюта оправилась от падения и торгуется у отметки 57,70 рубля за доллар США. Ослабление американской нацвалюты связано с восстановлением мирового фондового рынка после обвала. Это также привело к росту рынка ценных бумаг. На стороне рубля выступают и нефтяные цены — сырьевые котировки умеренно увеличиваются на фоне новой статистики ОПЕК. Кроме того, эксперты отмечают сохранение интереса зарубежных инвесторов к рублёвым активам. Что ждёт валютный курс — в финансовом обзоре RT.

На торгах во вторник, 13 февраля, российская валюта отыграла потери прошлой недели и укрепилась до 57,70 рубля за доллар США. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Официальный курс Центробанка России на 14 февраля составил 57,77 рубля за доллар и 71,16 рубля за евро.

На стороне рубля играет удешевление доллара к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). Во вторник соответствующий индекс DXY снизился на 0,33% — до 89,8 пункта.

Национальная валюта США слабеет на фоне восстановления фондовых рынков после масштабного падения. К закрытию торгов в понедельник, 12 февраля, промышленный индекс Dow Jones вырос на 410 пунктов (1,7%) — до 24 601 пункта. Ранее этот индикатор проседал до отметки 23 860 пунктов.

Напомним, 2 февраля биржевые показатели американского рынка акций начали рекордное снижение и обвалили котировки ценных бумаг на мировых торговых площадках. Тогда индекс доллара DXY удерживался выше 90 пунктов. Это, в свою очередь, привело к максимальному с начала 2018 года ослаблению рубля. Так, 8 февраля российская валюта подешевела до 58 рублей за доллар.

«На прошлой неделе были распродажи на всех финансовых рынках. В этой ситуации инвесторы обычно перекладываются в американскую валюту. Соответственно, впервые за длительное время вместе с ростом доллара рубль нёс значительные потери. Сейчас на рынках ситуация успокоилась, и рубль скорректировался к основным валютам», — рассказал RT эксперт аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Поддержку рублю оказывает и ситуация на рынке энергоресурсов. В ходе торговой сессии на лондонской товарно-сырьевой бирже стоимость нефти эталонной марки Brent увеличилась на 0,6% и торгуется в районе отметки $63 за баррель.

Сырьевой рынок отыгрывает положительную статистику ежемесячного отчёта ОПЕК. В своём февральском докладе картель улучшил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году на 90 тыс. баррелей в сутки — до 98,6 млн баррелей. Кроме того, ослабление курса доллара также положительно сказывается на сырьевых котировках.

Как отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, при сохранении нефтяных цен в диапазоне $60—65 за баррель и отсутствии резких сдвигов на фондовых площадках курс рубля может стабилизироваться в коридоре 57—59 рублей за доллар.

Кроме того, на стороне рубля сыграет и начало налогового периода, считает руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. По словам аналитика, в этом случае у российской валюты есть все шансы скорректироваться до 57 рублей за доллар и 70 рублей за евро. Агентство Reuters напоминает, что налоговый период стартует 15 февраля, а пик фискальных выплат приходится на конец месяца.

Юрий Кравченко отмечает и ещё один немаловажный для рубля фактор. С одновременным снижением ключевой ставки ЦБ рублёвые активы по-прежнему остаются привлекательными для иностранных инвесторов. Согласно последним данным регулятора, доля нерезидентов в ОФЗ выросла в декабре до 37,9%.

«В октябре и ноябре доля инвесторов уменьшалась, что, в принципе, было логично вслед за снижением ставки и риском введения санкций. А в декабре 2017 года, несмотря на неожиданное снижение ставки на 0,5% (вместо ожидаемых 0,25%), доля нерезидентов в госдолге резко выросла и превышает треть участников рынка», — отмечает эксперт.

По мнению Юрия Кравченко, последнее снижение ставки Банком России 9 февраля на 0,25% должно было негативно сказаться на количестве нерезидентов в ОФЗ и, соответственно, на динамике курса рубля. Впрочем, ожидаемый отрицательный эффект был компенсирован публикацией доклада Минфина США, в котором министерство не рекомендовало конгрессу вводить санкции на российский госдолг.