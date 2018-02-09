Торговый срыв: почему на мировых фондовых рынках вновь началась паника
- Нью-Йоркская фондовая бирже
- Reuters
- © Brendan McDermid
В пятницу, 9 февраля, торги на глобальных фондовых рынках сопровождаются массовыми обвалами и активной продажей ценных бумаг. Истерию инвесторов вызвало второе с начала недели обрушение американских биржевых показателей. Так, промышленный индекс Dow Jones сократился на 1 033 пункта (4,15%) до 23 860 пунктов, корпоративный индекс S&P 500 — на 100 пунктов (3,75%) до 2 581, а высокотехнологичный NASDAQ потерял 3,9% и опустился до 6 777 пунктов.
Паника на американском рынке вновь вызвала цепную реакцию и спровоцировала спад на азиатских площадках. В ходе торговой сессии пятницы японский индекс Nikkei потерял 2,32% и достиг минимального значения за последние четыре месяца — 21 382 пункта. Одновременно индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite потерял 4,05% и опустился до минимума с июня 2017 года — до 3 129 пунктов.
Торги в Европе также открылись снижением котировок. Немецкий индекс DAX упал на 0,39% — до 12 212 пунктов, французский CAC 40 снизился на 0,32% и составил 5 135 пунктов, английский FTSE 100 утратил 0,22% и достиг 7 150 пунктов.
Открытие Московской биржи ознаменовалось ослаблением российского рынка. Так, во вторую половину торгового дня индекс Мосбиржи опустился на 1,56% до отметки 2 192 пункта. Примечательно, что ещё 25 января этот показатель достиг исторического максимума — 2 326 пунктов.
Опрошенные RT аналитики отмечают, что оценка американских акций остаётся вблизи исторических максимумов. На этом фоне коррекция рынка была лишь вопросом времени. Напомним, что с начала 2018 года Dow Jones поднимался выше 26 400 пунктов, S&P 500 вырос до 2 850 пунктов, а Nasdaq — до 7 460 пунктов.
«Эта коррекция была вполне ожидаемой. Мы видели одно из лучших начинаний года из когда-либо наблюдаемых на фондовом рынке. Ситуация выглядела как паническая скупка. Инвесторы активно вкладывались, опасаясь упустить возможность извлечь выгоду от такой сильной восходящей динамики», — прокомментировал RT ситуацию на фондовых рынках генеральный директор аналитического департамента Alpari Research & Analysis в Великобритании Роберто д'Амброзио.
По мнению ведущего аналитика AMarkets Артёма Деева, одной из причин падения стала статистика Министерства труда США по росту заработных плат. Так, в январе почасовая оплата в Штатах поднялась на 2,9% — до $26,74. Это самый высокий показатель с 2009 года. А безработица осталась на декабрьском уровне (4,1%).
«Данные стали сигналом для инвесторов для выхода из рисковых активов и пересмотра своих портфелей. Как это обычно бывает, такие настроения и ожидания проходят волнами по глобальному рынку. В результате снижение наблюдается и на азиатских, и европейских рынках. В том числе просела и российская площадка», — пояснил Деев.
Последние статданные по рынку труда США ещё больше усилили ожидания по повышению ставки американского Федрезерва. По мнению экономистов, это может негативно сказаться на акциях — инвесторы будут покупать безопасные облигации с большой доходностью.
По данным портала MarketWatch, 5 февраля доходность американских трежерис (государственных ценных бумаг США) выросла до максимума с января 2014 года — до 2,88%. Именно это, по словам аналитиков, могло стать спусковым крючком для активной распродажи ценных бумаг.
«То, что рынок за неделю не смог прийти в себя, говорит о тщательном переосмыслении происходящего со стороны инвесторов. Безусловно, паника на американском рынке передаётся всем мировым площадкам. Инвесторы продают акции и покупают облигации, чтобы переждать шторм», — отметил начальник отдела брокерских операций «РосЕвроБанка» Евгений Волков.
В целом экономисты уверены, что нынешний спад может продлиться не более двух недель и пока рано говорить о глобальной долгосрочной рецессии. На сегодняшний день ключевые индексы рынка США отклонились на 10% от своих январских пиков, и снижение может продолжиться в ближайшее время.
«Основные индексы могут упасть на 20%. Но пока это выглядит только как коррекция, и нет оснований утверждать, что падение рынков может вызвать экономический кризис», — считает директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов.
Штормовое предупреждение
Между тем далеко не все эксперты придерживаются оптимистичных прогнозов относительно ситуации на фондовом рынке. Так, ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики в США, Китае и Европе может стать долгосрочным фактором, определяющим дальнейшее падение котировок.
«Все эти события выпали на 2018 год. ФРС обещает поднять ставку три или даже четыре раза и снизить размер своего баланса — то есть изъять деньги из оборота. Таким образом, будут ужесточены денежно-кредитные условия в американской экономике. Поскольку с 2009 года фондовый рынок США уверенно рос с небольшими перерывами, то получившаяся конструкция была очень хрупкой, и сейчас происходит её если не разрушение, то схлопывание», — рассказал RT заведующий кафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко.
По словам экономиста, нынешний тренд может продлиться достаточно долго и будет связан с изменениями в бюджетной сфере в США. Речь идёт о политике Дональда Трампа по снижению налогов, которая может привести к серьёзному росту дефицита бюджета и длительному снижению курса доллара.
Как пишет Bloomberg, уже в 2018 году в условиях растущего дефицита Соединённые Штаты будут вынуждены занять более $1 трлн. Это может спровоцировать ещё большую истерию среди инвесторов, которая приведёт к глобальной продаже акций.
По оценке старшего экономиста Bank of America Corp. Джозефа Сонга, бюджетный дефицит США к 2019 году может превысить 5% ВВП — это будет максимум со времён Второй мировой войны при наличии полной занятости в стране.
«Бюджетные сложности США могут растянуться на срок от трёх до пяти лет. Как показывает опыт американской экономики, при президентах-республиканцах происходит обычно достаточно серьёзный рост дефицита бюджета и снижение курса доллара», — отмечает Константин Корищенко.
Научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон в разговоре с RT объяснил, почему коррекция фондового рынка может продлиться несколько лет.
«Снижение налогов поможет компаниям, но существующий объём плохих долгов (кредиты, выплаты по которым задержаны или возврат которых маловероятен или невозможен) огромен. В США прочно укоренился менталитет «скупить всё новое», и норма сбережений находится на минимуме с 2005 года — именно тогда рос пузырь на рынке недвижимости», — пояснил Марк Торнтон.
По данным Бюро экономического анализа США (BEA), в декабре 2017 года норма сбережений в Штатах опустилась до 2,4% от располагаемых доходов населения — впервые с октября 2005 года.
Марк Торнтон подчёркивает, что ещё в прошлом году у аналитиков не было опасений относительно нового финансового кризиса. В то же время ралли фондовых индексов в течение 2017 года значительно увеличивает вероятность глобальной рецессии.
«Вопрос состоит лишь в том, произойдёт очередной кризис или этот процесс снижения рынка будет медленным и постепенным. Сейчас нельзя однозначно сказать, случится это или нет, но риск нового кризиса велик», — заключил Константин Корищенко.