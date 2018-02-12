Картельный оптимизм: ОПЕК повысила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2018 году

ОПЕК улучшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2018 году до 98,6 млн баррелей в сутки. На фоне оптимистичных новостей начался рост сырьевых котировок — впервые после рекордного спада последних торговых сессий. Поддержку ценам оказывает и слабеющий курс доллара США. В то же время аналитики скептически оценивают дальнейшую динамику стоимости нефти. Эксперты считают, что рекордные темпы добычи в Соединённых Штатах препятствуют усилиям стран-экспортёров в балансировке рынка и давят на цены. Что ждёт энергетический рынок в ближайшее время — в материале RT.

На торгах в понедельник, 12 февраля, нефтяные цены постепенно отыгрывают позиции после самого значительного падения с начала месяца. Так, в середине торгового дня на лондонской товарно-сырьевой бирже стоимость нефти эталонной марки Brent увеличилась на 1,9% до $64,3 за баррель. С 5 по 9 февраля котировки опустились с $68 до $62 за баррель, что стало худшей просадкой за последние два года, напоминает Bloomberg.

Рост котировок происходит на фоне публикации февральского отчёта ОПЕК. Нефтекартель повысил прогноз по увеличению мирового спроса на нефть в 2018 году на 90 тыс. баррелей в сутки — до 98,6 млн баррелей. Кроме того, организация улучшила оценку мирового спроса в 2017 году на 30 тыс. баррелей в сутки — до 97,01 млн.

По итогам января ОПЕК снизила уровень добычи на 8,1 тыс. баррелей в сутки — до 32,3 млн баррелей. Во многом такая ситуация образовалась за счёт Венесуэлы и Анголы. Обе страны за прошедший месяц сократили ежесуточное производство нефти на 47,3 тыс. и 10,9 тыс. баррелей. В то же время действия стран были компенсированы ростом производства в Ираке, Ливии и Саудовской Аравии.

Доллар против нефти

Одним из факторов в пользу роста нефтяных цен стало ослабление доллара к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). В понедельник соответствующий индекс DXY снизился на 0,15% до 90,2 пунктов.

Нацвалюта США дешевеет на фоне восстановления американского рынка акций после мощного обвала. С начала февраля ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов снизились почти на 9%, что привело к укреплению доллара и снижению цен на нефть.

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В то же время, по итогам торгов 9 февраля, американский рынок закрылся в плюсе и заметно ослабил позиции доллара. Эксперты в последнее время отмечают усиление зависимости между сырьевыми котировками и динамикой американской валюты.

«Подобная связь появляется как раз в момент мощных сдвигов. Следует отметить стабильно устойчивую корреляцию цены Brent и пары евро-доллар — её уровень составляет 75% последние 12 торговых сессий», — пояснил в разговоре с RT стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Сбербанк CIB Михаил Шейбе.

25 января курс американской валюты упал до минимума с декабря 2014 года, индекс DXY достигал отметки в 88,8 пунктов — именно в этот период стоимость барреля Brent достигла отметки в $71.

Сланцевый пресс

Опрошенные RT эксперты не исключают, что сегодняшний рост цен на нефть носит временный характер, и снижение котировок возобновится в ближайшее время. По прогнозу начальника отдела экспертов БКС Брокер Василия Карпунина, до конца месяца цены могут опуститься до $60—61 за баррель.

Ключевым негативным фактором для рынка является рекордный рост добычи и буровой активности в Соединённых Штатах. На прошлой неделе число буровых установок в стране выросло до максимума с апреля 2015 года и составило 791. Такие данные приводит нефтесервисная компания Baker Hughes.

По оценке Управления энергетической информации США (EIA), в январе производство нефти в Штатах достигла отметки 10,2 млн баррелей. Аналитики ведомства подчёркивают, что в ноябре 2017 года американские нефтепроизводители впервые за 38 лет перешагнули порог добычи в 10 млн баррелей. Согласно расчётам EIA, новая планка в 11 млн будет достигнута уже в ноябре этого года.

Как отметил в разговоре с RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, американские сланцевые производители весной могут увеличить добычу ещё на 80—110 тыс. баррелей в сутки. По оценке экспертов, в пользу таких ожиданий играют налоговые льготы в стране, а также общая ценовая конъюнктура.

«Рост сырья в предыдущие кварталы спровоцировал увеличение буровой активности. Плюс в феврале EIA могли пересмотреть подход к ведению собственной статистики, что спровоцировало недельный взлёт добычи сразу на 332 тыс. баррелей в сутки», — пояснил Василий Карпунин.

Ведущий аналитик AMarkets Артём Деев подчеркнул, что при уровне цен выше $55 за баррель добыча сланцевой нефти становится высоко рентабельной и вступает в острую конкуренцию с производством ОПЕК.

Аналитики EIA ожидают, что в 2018 году среднегодовой объём производства нефти в США достигнет исторического максимума в 10,6 млн баррелей в сутки (против 9,3 млн в 2017 году). Предыдущий рекорд был установлен в 1970 году — тогда Соединённые Штаты в среднем добывали 9,6 млн баррелей в день. При этом, как прогнозируют эксперты агентства, в 2019 году показатель составит 11,2 млн баррелей в сутки.

По словам Артёма Деева, эта статистика свидетельствует, что США не остановятся на достигнутом и продолжат перенасыщать сырьём глобальный рынок. Энергетическая политика США во многом заставила ОПЕК пересмотреть прогноз добычи государств вне картеля на 2018 год. В докладе организации отмечено, что данный показатель увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки по сравнению с 2017 годом — до 59,26 млн баррелей в день.

Поскольку такая динамика компенсирует снижение добычи в рамках соглашения ОПЕК+, авторы доклада говорят о балансировке рынка только к концу 2018 года, но не исключают и сохранения угрозы несбалансированности.

«Такой риск существует, но просчитать его достаточно сложно. Если страны ОПЕК+ увидят, что рынок не сбалансировался, то наиболее правильным решением будет продление сделки ещё на два—четыре квартала», — отметил Карпунин.

Напомним, в ноябре 2017 года экспортёры нефти и ряд стран вне картеля продлили договор по сокращению добычи сырья до конца 2018 года.