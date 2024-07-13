С 1 января 2025 года: Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налогообложения физлиц. Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года и, по оценкам властей, затронут около 2 млн человек. Речь идёт о тех, кто зарабатывает больше 200 тыс. рублей в месяц. В рамках нововведений для большинства работающих граждан ставка НДФЛ будет варьироваться от 13 до 22%. При этом с 2026 года для 4 млн семей с детьми размер подоходного налога будет снижен до 6%. Как ранее отмечал глава государства, нововведения приведут к более справедливому распределению фискального бремени и позволят лучше решать ряд социальных вопросов и задач.

С 1 января 2025 года в России вновь начнёт действовать полноценная прогрессивная шкала налогообложения физлиц. Закон об этом в пятницу, 12 июля, подписал президент страны Владимир Путин.

О планах модернизировать налоговую систему глава государства объявил ещё в конце февраля. Тогда в своём послании Федеральному собранию российский лидер призвал перейти к более справедливому распределению фискального бремени — в сторону граждан и компаний с высокими доходами — и одновременно уменьшить нагрузку на россиян с детьми.

«Таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач… Мне кажется, что общество воспримет это абсолютно нормально... Даже те, которые были ярыми сторонниками плоской шкалы (налогообложения. — RT), авторами плоской шкалы, сейчас считают, что в целом мы созрели для того, чтобы действовать гораздо более избирательно», — отмечал позже Владимир Путин.

Так, со следующего года налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% продолжат уплачивать только те, кто получает до 2,4 млн рублей в год (до 200 тыс. рублей в месяц). В то же время при ежегодном заработке 2,4—5 млн (200—416,7 тыс. в месяц) ставка вырастет до 15%, при 5—20 млн (417 тыс. — 1,67 млн в месяц) — до 18%, при 20—50 млн (1,67—4,17 млн в месяц) — до 20%, а при доходе более 50 млн рублей — до 22%.

При этом увеличенные налоги планируется взимать не со всей суммы доходов, а только с превышения порогов прогрессивной шкалы. Например, если человек зарабатывает 9 млн рублей в год, 2,4 млн из них будут облагаться по ставке 13%, часть между 2,4 млн и 5 млн (то есть 2,6 млн) — по ставке 15%, а всё, что выше 5 млн рублей (то есть оставшиеся 4 млн), — по ставке 18%.

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«У нас были серьёзные дискуссии по поводу ступеней налогообложения. Как мне кажется, нам удалось выработать оптимальную и сбалансированную систему. Большинство россиян получают до 2,4 млн рублей, поэтому их не коснутся изменения», — отметила в разговоре с RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Всего, по оценкам властей, рост налогов затронет лишь 3,2% занятых граждан (то есть 2 млн из 64 млн работающих россиян). Причём нововведения не будут распространяться на участников специальной военной операции в части выплат за работу в зоне СВО. Кроме того, повышенным НДФЛ не будут облагаться надбавки к зарплате трудящихся на Крайнем Севере и других территориях с неблагоприятными или особыми климатическими и экологическими условиями.

В то же время руководство страны собирается снизить налоговое бремя для многих родителей. Так, с 1 января 2026 года льготу смогут получать россияне с двумя и более детьми, если среднедушевой доход на члена семьи не будет превышать размер полутора прожиточных минимумов. Таким гражданам государство будет возвращать более половины уплаченного НДФЛ за предыдущий год. В результате реальная ставка подоходного налога для них составит всего 6%.

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По данным Росстата, в 2025-м полтора прожиточных минимума на душу населения составят примерно 26,6 тыс. рублей в месяц. То есть в следующем году в семье из четырёх человек, двое из которых дети, родители смогут рассчитывать на частичный возврат НДФЛ, если суммарно будут ежемесячно зарабатывать не более 106,4 тыс. рублей. Обратиться за таким налоговым вычетом за 2025 год граждане смогут с 1 мая по 1 октября 2026-го.

«Такая мера позволит поддержать порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей... Для получения (налогового вычета. — RT) можно будет подать электронное заявление через «Госуслуги» или обратиться в клиентскую службу Соцфонда», — заявил в конце мая министр труда и социально защиты России Антон Котяков.

«Деньги пойдут на социальные программы»

За счёт введения прогрессивной шкалы налогообложения в 2025 году федеральный бюджет может дополнительно получить примерно 533 млрд рублей, а до 2030-го включительно общая сумма поступлений должна составить порядка 3,1 трлн рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы Министерства финансов.

«Все наши новации в налоговой сфере подчинены одному главному принципу — справедливости. Мы понимаем её следующим образом: все, кто имеет большие доходы, могут чуть побольше заплатить, а эти деньги пойдут на социальные программы и помощь тем людям, которые нуждаются в поддержке государства. В первую очередь это семьи с детьми», — объяснял в интервью RT глава Минфина Антон Силуанов.

Напомним, прогрессивная шкала действовала в России с 1992 по 2000 год и в разное время имела от трёх до семи градаций налога на доходы физических лиц: минимальная ставка составляла 12%, а максимальная — 35%. Впрочем, на фоне трудностей с администрированием НДФЛ и массовым уклонением от его уплаты с 2001 года власти решили отказаться от этой системы и ввели плоскую шкалу. После этого на протяжении 20 лет подоходный налог для всех граждан был установлен на уровне 13%.

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«У нас не было ни нормальной налоговой службы, ни возможности контролировать доходы, ни возможности увидеть уход от налогов самых разных налогоплательщиков, уже не говоря о том, что в 1990-е отношение к уплате налогов было: «Ты дурак, что платишь налоги?» Понадобились годы для того, чтобы преодолеть это отношение людей и получить возможность для налоговой службы, чтобы она могла контролировать эти вопросы», — отмечал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На фоне совершенствования работы ФНС и улучшения налогового администрирования уже в 2021 году по предложению Владимира Путина в системе вновь появился элемент прогрессии. С тех пор для всех россиян с заработком более 5 млн рублей в год ставка НДФЛ составляет 15%, а для остальных граждан — 13%. Причём увеличенным налогом облагаются не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн рублей. Вырученные деньги идут на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями.

«Власти сочли нововведение удачным, тем более что массового уклонения от уплаты налогов не произошло. Думаю, полноценный переход к прогрессивной шкале тоже не приведёт к бегству россиян и компаний в теневой сектор. Сегодня бизнесу невыгодно оформлять сотрудников нелегально или на зарплаты в конвертах. При этом рынок труда на стороне работников: есть существенный дефицит квалифицированных кадров, а люди стали разборчивее и в подавляющем большинстве согласны работать только за белые зарплаты. В конечном счёте у нас даже самый высокий НДФЛ всё равно намного ниже, чем в Европе, где максимальные ставки доходят до 40%», — рассказал RT экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.