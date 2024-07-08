По 10 тысяч рублей: Путин поддержал идею использовать средства маткапитала для сбора детей в школу

Российским семьям разрешат тратить до 10 тыс. рублей из неиспользованных средств материнского капитала на сбор детей в школу, заявил президент Владимир Путин. Деньги на эти цели родители станут получать автоматически, а общий объём таких выплат может составить около 1,5 млрд рублей, подсчитали в правительстве. Кроме того, глава государства поручил начать индексацию пособий по уходу за детьми с ограничениями по здоровью и сделать одинаковым размер этой поддержки для всех получателей. Также российский лидер призвал кабмин и Госдуму упорядочить начисление налоговых вычетов для родителей. Какие изменения ждут россиян с детьми — в материале RT.

Родителям в России предоставят право тратить неиспользованный остаток материнского капитала на сбор детей в школу. Об этом в понедельник, 8 июля, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Это у нас семейное».

«Ситуация известная: после того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остаётся какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Поэтому, конечно... нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги», — подчеркнул Путин.

По его словам, в первое время из неистраченного маткапитала семьям начнут перечислять сумму до 10 тыс. рублей. В дальнейшем власти могут сделать и «другие шаги», не исключил глава государства.

Как рассказала после мероприятия вице-премьер Татьяна Голикова, для реализации инициативы потребуется внести определённые поправки в законодательство. Согласно оценке правительства, общая сумма таких выплат составит около 1,5 млрд рублей, пишет ТАСС.

«Мы считали разные варианты, к нам уже неоднократно по этому поводу обращались. Сегодня президент выбрал 10 тыс. (рублей. — RT), у всех, у кого эта сумма есть, просто автоматически будет выплачено... Подумаем, как это будет дальше работать, посмотрим за следующим шагом», — добавила Голикова.

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Напомним, впервые маткапитал в России начали выплачивать ещё в 2007 году, а сама инициатива будет действовать как минимум до конца 2030-го. Изначально претендовать на финансовую помощь от государства могли только родители двух детей, но с 2020-го её распространили и на первенцев.

Более того, с 1 января 2024 года маткапитал начисляют только тем, у кого есть российское гражданство на момент появления ребёнка, и лишь в том случае, если малыш является гражданином РФ по рождению. Исключения предусмотрены лишь для жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Им выдают сертификат независимо от основания и сроков приобретения гражданства России.

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Сегодня в рамках программы на первого ребёнка государство выделяет 630,4 тыс. рублей, а на второго — чуть больше 833 тыс. рублей. Если семья уже получила деньги за первенца, то при появлении второго ей доплачивают 202,6 тыс. рублей.

Сертификат на маткапитал оформляют в беззаявительном порядке: после рождения ребёнка электронный документ автоматически приходит одному из родителей в личный кабинет на портале «Госуслуги». При этом те, кто не пользуется сервисом, могут обратиться в отделение Социального фонда за бумажной копией.

Размер маткапитала традиционно индексируют с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Причём, если семья пока не успела распорядиться полученным сертификатом или потратила деньги лишь частично, неиспользованный остаток будут ежегодно увеличивать.

Отметим, что средства маткапитала нельзя обналичить, но разрешается потратить их на несколько целей. В частности, семья может направить деньги на улучшение жилищных условий (включая погашение ипотеки и строительство жилья), формирование накопительной пенсии матери, получение образования ребёнком, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Кроме того, родители с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала на ребёнка до трёх лет. Если в семье таких детей несколько, то получать эту форму поддержки можно на каждого из них. Размер пособия равен прожиточному минимуму на ребёнка и в среднем по России сейчас составляет почти 15 тыс. рублей.

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«Сегодня у нас в целом по стране скопился достаточно внушительный объём остатков по материнскому капиталу. Как правило, это небольшие суммы, которые уже невозможно использовать целевым образом, но они вполне подходят для сбора детей в школу. Так что родители определённо получат выгоду от нововведений, поскольку теперь смогут потратить весь маткапитал без остатка», — рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«В соответствии с интересами семьи»

Во время встречи Владимир Путин также поддержал идею о том, чтобы возможность получать повышенные выплаты на детей с ограничениями по здоровью была не только у родителей, но и у ближайших родственников ребёнка. Кроме того, российский лидер поручил начать индексацию таких пособий.

Отметим, что в настоящий момент в России дети с инвалидностью, а также инвалиды детства I группы имеют право на социальную пенсию в размере 18,5 тыс. рублей. В свою очередь, ухаживающие за ними неработающие или частично занятые родственники могут оформить ежемесячное пособие. Для родителей и опекунов эта сумма составляет 10 тыс. рублей, а для остальных лиц — 1,2 тыс. рублей. При этом если социальная пенсия ежегодно увеличивается на уровень инфляции, то выплата по уходу за инвалидом сейчас не индексируется.

«Какая разница, кто ухаживает за ребёнком, мама или бабушка? Нужно всех уравнять, выплачивать эти 10 тыс. для всех как минимум, пока во всяком случае, и, безусловно, их индексировать», — заявил Путин.

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Помимо этого, президент попросил правительство и Государственную думу пересмотреть очерёдность начисления налоговых вычетов. Решение должно быть принято «в соответствии с интересами российской семьи», подчеркнул глава государства.

Как напомнил Владимир Путин, сегодня в стране действует несколько налоговых вычетов. Например, при появлении ребёнка, покупке квартиры, оплате обучения детей или дорогостоящего лечения россияне могут получить из бюджета компенсацию: им вернётся часть уплаченного ранее налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

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Наряду с этим в Госдуме сейчас обсуждается введение дополнительной льготы для россиян с двумя и более детьми. Если среднедушевой доход на члена семьи не превышает полутора прожиточных минимумов, государство планирует возвращать родителям более половины уплаченного НДФЛ. В результате реальная ставка подоходного налога для них составит всего 6% вместо нынешних 13%.

«Так вот, вот этот основной (вычет. — RT), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать. Мы об этом обязательно подумаем», — заявил Путин.

Новые инициативы в полной мере соответствуют тому социальному тренду, который руководство страны задало ещё несколько лет назад, считает директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, любая новая финансовая помощь от государства становится важным подспорьем для родителей, поскольку помогает сохранить нормальный уровень жизни с появлением детей.

«Дети должны воспитываться и жить в хороших условиях. При этом от такой поддержки выигрывает и само государство, так как чем больше многодетных семей будет в России, тем эффективнее в будущем будет решена демографическая проблема и больше людей выйдет затем на рынок труда», — добавил собеседник RT.