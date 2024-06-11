«Продолжает уступать позиции»: в МВФ заявили о постепенном снижении доли доллара в мировых резервах

По данным МВФ, мировые центробанки постепенно сокращают долю доллара в своих резервах и всё чаще отдают предпочтение так называемым нетрадиционным валютам. В частности, речь идёт о денежных единицах Австралии, Канады, Китая, Сингапура, Южной Кореи и государств Северной Европы. По мнению экспертов, международное доверие к доллару снижается на фоне стремительного увеличения госдолга и бюджетного дефицита в Соединённых Штатах. По этим же причинам ЦБ разных стран не увеличивают объём запасов в евро, а также японских иенах и британских фунтах. Более того, как отмечают аналитики, тревожным сигналом для многих регуляторов стала частичная блокировка Западом российских активов. В этой связи Центробанки стали чаще переводить деньги в золото.

Центробанки разных стран мира постепенно сокращают долю доллара США в своих денежных резервах. При этом американская валюта «продолжает уступать позиции» так называемым нетрадиционным денежным единицам. К такому выводу пришли эксперты Международного валютного фонда.

По данным организации, если ещё в 2000 году мировые ЦБ хранили в американских долларах более 72% своих денежных запасов, то по итогам 2023-го этот показатель упал до 58,41%. Достигнутое значение стало минимальным за всё время ведения официальной статистики (с 1995-го).

«Поразительно, что снижение роли доллара США за последние два десятилетия не сопровождалось увеличением долей других валют «большой четвёрки» — евро, иены и фунта. Скорее оно сопровождалось ростом доли того, что мы называем нетрадиционными резервными валютами, включая австралийский доллар, канадский доллар, китайский юань, южнокорейскую вону, сингапурский доллар и валюты стран Северной Европы», — говорится в исследовании МВФ.

Как утверждают авторы доклада, эти валюты позволяют центробанкам лучше диверсифицировать свои резервы и дают относительно привлекательную доходность. Более того, по мере развития цифровых технологий такие денежные единицы становится всё легче покупать, продавать и хранить, отмечают специалисты.

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Эксперты МВФ при этом подчеркнули, что на сегодняшний день американский доллар пока ещё остаётся ведущей резервной валютой мира. Впрочем, наметившаяся фрагментация глобальной экономики и вероятное разделение международной финансовой деятельности на отдельные блоки может побудить страны активнее использовать другие валюты для хранения резервов, не исключают в фонде.

Уровень международного доверия к доллару постепенно снижается, поскольку многих участников глобального финансового рынка всё больше настораживает ситуация вокруг бюджета и государственного долга Соединённых Штатов. Об этом RT рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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«Сегодня США остаются одной из самых закредитованных стран мира. В то же время огромный дефицит бюджета вынуждает Федеральную резервную систему (выполняет функции центробанка страны. — RT) активнее печатать деньги, в результате чего доллар обесценивается по отношению к другим резервным валютам. Избыточная денежная масса приводит к росту инфляции, из-за которой ФРС вынуждена поддерживать высокие процентные ставки, а это, в свою очередь, тормозит рост экономики», — пояснила Мильчакова.

Отметим, что уже на протяжении 22 лет США стабильно тратят больше денег, чем зарабатывают, а в 2023-м расходы американской казны превысили сумму доходов на $1,7 трлн (это примерно 6,2% ВВП страны). Такие данные приводит Федеральный резервный банк Сент-Луиса.

Для покрытия бюджетного дефицита Вашингтону приходится не только печатать больше денег, но и чаще обращаться к кредиторам. Так, с 2002 года правительство Соединённых Штатов почти в шесть раз нарастило заимствования, и сейчас эта сумма приближается к $35 трлн. Причём объём государственного долга эквивалентен 122% ВВП, то есть примерно на четверть превышает размер экономики страны.

Более того, по мере увеличения американской задолженности растёт и стоимость её обслуживания. Например, если в 2020 финансовому году (в США он продолжается с 1 октября по 30 сентября) Вашингтон потратил на выплату процентов по своим обязательствам порядка $345 млрд, то в 2023-м эта сумма составила уже $659 млрд, а в 2024-м может достигнуть $870 млрд.

Таким образом, в текущем финансовом году Штаты впервые потратят на обслуживание госдолга больше денег, чем на оборону ($822 млрд). И в ближайшие десять лет эта тенденция будет только усиливаться, прогнозируют специалисты бюджетного управления конгресса страны.

«Стоит отметить, что такие страны, как Великобритания и Япония, тоже сильно закредитованы, и поэтому мировые центробанки, отказываясь от доллара, не торопятся закупать фунты и иены. Более того, учитывая, что в еврозону также входят несколько самых закредитованных стран мира, например Греция, Италия и Португалия, говорить о надёжности евро сейчас тоже достаточно сложно», — добавила Наталья Мильчакова.

Золотой вариант

Наряду с нетрадиционными валютами центральные банки разных стран в последнее время стали активнее переводить накопленные резервы в золото. Эксперты МВФ объясняют это усилением глобальных геополитических и санкционных рисков.

«В прошлом в результате введения финансовых санкций центробанкам приходилось незначительно менять состав своих резервных портфелей, замещая валюты, находящиеся под угрозой заморозки... золотом, которое может храниться в стране и таким образом не подвержено санкционным рискам... Спрос ЦБ на золото показал положительную реакцию на нестабильность глобальной экономической политики... Вероятно, этим и обусловлено дальнейшее накопление золота регуляторами развивающихся стран», — отметили в МВФ.

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Согласно оценке Всемирного совета по золоту (WGC), в 2022 году мировые центробанки приобрели рекордные 1082 т драгоценного металла. В 2023-м объём закупок незначительно уменьшился — до 1037 т, но всё равно остался почти вдвое больше, чем в среднем за предыдущие десять лет. При этом с начала 2024 года регуляторы продолжили наращивать объём своих золотых резервов, а самыми активными покупателями драгметалла стали Турция, Китай, Индия, Казахстан, Сингапур, Чехия, Польша, Оман, Киргизия и Россия.

Согласно проведённому чуть больше года назад опросу WGC, отношение регуляторов к будущему золота в структуре их резервов стало более оптимистичным. В то же время взгляды мировых ЦБ на доллар, напротив, оказались пессимистичнее.

«Центральные банки государств с формирующимся рынком и развивающейся экономикой менее уверены в превосходстве американского доллара, чем их партнёры из развитых стран. На фоне этих тенденций и постоянно меняющейся инвестиционной среды спрос на золото со стороны центральных банков, вероятно, останется высоким», — говорилось в исследовании.

Согласно последним оценкам WGC, в III квартале 2022 года доллар занимал порядка 51% в структуре мировых золотовалютных резервов, а драгметалл — лишь 15%. Впрочем, половина опрошенных центробанков ждут снижения доли нацвалюты США до 40—50%, а некоторые регуляторы не исключают возможности падения этого показателя ниже 40% в течение следующих пяти лет. В то же время уровень золота в глобальных запасах может подняться до 16—25% (и даже выше), прогнозируют в большинстве ЦБ.

«Санкционная дубинка, которую США активно применяют в качестве инструмента международной дипломатии, определённо сыграла свою роль. В частности, тревожным сигналом для многих регуляторов стала частичная блокировка российских активов. Именно после этого ЦБ развивающихся стран стали чаще перекладывать сбережения из долларов в другие активы, включая золото», — отметил в разговоре с RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

«Их ждёт подрыв доверия»

Напомним, после начала СВО западные страны стали объявлять о беспрецедентных по своему масштабу экономических санкциях против России. Рестрикции, в частности, коснулись энергетической отрасли, торговли, авиации, банковского сектора и валютных резервов Центробанка.

Российский ЦБ сумел частично подготовиться к такому сценарию и за предыдущие несколько лет перевёл основной объём резервов в золото и юани, одновременно избавившись от значительной части западных активов, в основном американских. Тем не менее недружественным странам, в первую очередь европейским, удалось заблокировать чуть меньше половины запасов страны — примерно на $280 млрд.

Более того, с конца 2023 года на фоне возникших у Запада проблем с выделением новых пакетов помощи Украине США и Евросоюз начали разрабатывать правовой механизм для передачи Киеву заблокированных российских резервов или прибыли от них. Впрочем, такое решение обернётся ударом для самих Штатов и ЕС, уверен министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Их ждёт подрыв доверия к той политике, которую они проводят. В первую очередь речь идёт о тех основах финансовой политики, которые всегда проповедовались западными странами: это незыблемость, сохранность собственности и надёжность активов в долларах и евро. Вся эта их логика подрывается такими действиями», — отметил глава Минфина в интервью RT.

По мнению Сергея Суверова, в случае дальнейшего снижения доли доллара в мировых резервах Штатам будет сложнее привлекать инвестиции для покрытия своего бюджетного дефицита. Таким образом, всё меньше стран будут покупать американские казначейские бумаги, и Вашингтону станет труднее рефинансировать государственный долг.

«Чтобы предотвратить эту ситуацию, Штатам придётся долго поддерживать высокие процентные ставки для привлечения инвесторов. Также с политической точки зрения Вашингтон будет вынужден с помощью дипломатических договорённостей стимулировать своих союзников активнее использовать доллары», — добавил Суверов.

Между тем многие другие страны, вероятно, продолжат сокращать свою зависимость от американской валюты, что будет сопровождаться «естественным движением к созданию многополярности в мировых финансах». Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.