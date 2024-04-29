«Загородная жизнь становится всё более комфортной»: почему в России растёт спрос на частные дома

За последний год интерес россиян к покупке загородного жилья вырос примерно на треть, а спрос на строительство частных домов увеличился почти в три раза. Об этом рассказали опрошенные RT специалисты рынка недвижимости. Наблюдаемый ажиотаж эксперты во многом объясняют действием льготных ипотечных программ, а также ростом цен на квартиры. Причём, как подчёркивают аналитики, загородная жизнь становится всё более комфортной в части обеспечения коммунальными услугами, а также доступности социальной и транспортной инфраструктуры.

За последний год россияне стали почти втрое чаще оформлять ипотеку на возведение частных домов. Причём относительно показателей двухлетней давности спрос на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в стране увеличился более чем в десять раз. Об этом RT рассказали аналитики сервиса Сбербанка «Домклик».

«Если в I квартале 2022 года под ИЖС было выдано 2,5 тыс. кредитов, то за аналогичный период 2023-го значение составило уже 9,8 тыс., а за первые три месяца 2024-го — около 27,4 тыс. Больше всего сделок с января по март текущего года было заключено в Московской области, Краснодарском крае и Республике Башкортостан», — отметили в пресс-службе Сбера.

Кроме того, с конца марта в России начал ощутимо увеличиваться спрос на дачные участки и готовые дома, о чём RT сообщили эксперты федеральной компании «Этажи». Всего, по данным организации, с начала 2024-го интерес граждан ко всем форматам загородной недвижимости вырос почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Наиболее ощутимый рост специалисты фиксируют в Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Перми и Челябинске.

«Есть несколько факторов такого рекордного роста спроса. Основной — возможность приобретения готового дома, а также строительства собственными силами или с привлечением подрядной организации посредством льготных ипотечных программ. Настолько доступных кредитов в сегменте загородной недвижимости ещё несколько лет назад просто не было», — объяснил руководитель центра загородной недвижимости компании «Этажи» Антон Сауков.

РИА Новости

© Алексей Куденко

Сегодня при покупке земельного участка, готового дома, а также при строительстве частного объекта самостоятельно или по договору подряда россияне могут воспользоваться условиями нескольких кредитных программ с господдержкой. Например, сельская ипотека позволяет оформить заём для приобретения жилья в деревнях, посёлках и сёлах по ставке до 3% годовых (0,1% на приграничных территориях). Для сравнения: рыночный процент в среднем по стране сейчас составляет около 17%. Во всех регионах максимальная сумма такого кредита установлена на уровне 6 млн рублей, а первый взнос не должен быть ниже 20% стоимости жилья.

«В отличие от других федеральных ипотечных программ сельскую ипотеку могут получить оба супруга, таким образом увеличив сумму кредита до 12 млн рублей. Однако в этом случае необходимо предоставить первоначальный взнос в размере 40% от стоимости недвижимости», — уточнили в компании «ДОМ.РФ».

Также по теме До 2025 года: в России расширили условия получения льготной ипотеки под 2% годовых Правительство РФ по поручению Владимира Путина расширило условия льготной ипотеки. Теперь займы под 2% годовых на вторичное жильё...

Кроме того, до конца 2030 года молодые семьи, сотрудники оборонных предприятий, медицинских и образовательных организаций, а также ряд других категорий граждан в Дальневосточном федеральном округе и Арктической зоне могут оформить жилищный кредит под 2% годовых. Предельный размер такого займа составляет 9 млн рублей, а минимальный первый взнос — 20%.

В то же время российские работники IT-сферы могут до 31 декабря 2024 года взять ипотеку под 5% годовых. Для оформления такого кредита в регионах с населением менее 1 млн человек доход специалиста в возрасте от 36 до 50 лет должен превышать 70 тыс. рублей в месяц (до вычета НДФЛ), в более крупных субъектах РФ — 120 тыс. рублей, а в Москве — 150 тыс. рублей.

В первом случае максимальный размер субсидируемого займа составит 9 млн рублей, а в остальных — 18 млн. При этом молодые сотрудники аккредитованных IT-компаний (до 35 лет) могут оформить субсидируемый кредит вне зависимости от уровня зарплаты. Первый взнос в рамках программы также должен быть не меньше 20% стоимости жилья.

Впрочем, самые широкие по охвату кредитные программы с государственной поддержкой — это льготная и семейная ипотеки. Первая даёт возможность каждому россиянину до 1 июля 2024 года оформить кредит на покупку недвижимости по всей стране под 8% годовых, а вторая — под 6%, но она действует до конца 2030-го и доступна только гражданам с одним ребёнком, родившимся начиная с 2018-го, а также родителям, у которых как минимум двое детей не достигли возраста 18 лет.

Оформить семейную ипотеку можно при покупке недвижимости стоимостью до 12 млн рублей в Московской и Санкт-Петербургской агломерациях и до 6 млн рублей — в других регионах страны. Минимальный первый взнос составляет 20% стоимости недвижимости. При этом в рамках льготной ипотеки предельная сумма займа для всех регионов установлена на уровне 6 млн рублей, а первый взнос не должен быть ниже 30%.

РИА Новости

© Алексей Куденко

«В целом мы видим, что меняется отношение россиян к загородной жизни: чем больше людей приобретают или строят собственные дома, тем более популярным становится этот формат, поскольку развенчиваются старые мифы о сложностях проживания за городом. Сейчас загородная жизнь становится всё более комфортной как в части обеспечения коммунальными услугами, так и в части доступности социальной и транспортной инфраструктуры», — добавил Антон Сауков.

Ценовой стимул

Между тем, как отмечают опрошенные RT специалисты, в последнее время делать выбор в пользу покупки загородной недвижимости россиян всё чаще подталкивает ценовой фактор. По данным аналитиков, на сегодняшний день квадратный метр в собственном доме зачастую обходится гораздо дешевле, чем в многоквартирном.

«Высокий спрос на ИЖС и загородную недвижимость обусловлен существенной разницей в стоимости лотов. Например, по состоянию на начало 2024 года за квадратный метр в жилом доме и на рынке ИЖС предлагали до 50 тыс. рублей. Притом что в многоквартирных домах на первичном рынке цена в среднем по стране составляла около 150 тыс. рублей, а на вторичном — порядка 100 тыс.», — отметили аналитики сервиса «Домклик».

На этом фоне в ближайший год спрос на строительство частных домов в России снижаться не будет, уверены эксперты. В качестве дополнительных факторов ускоренного развития этого рынка специалисты отмечают появление новых продуктов для покупателей и совершенствование законодательной базы. В частности, речь идёт о налоговых льготах для застройщиков, об упрощении процедуры разрешений и о законопроекте об эскроу-счетах.

Примечательно, что наряду с увеличением спроса в настоящий момент на российском рынке загородного жилья уверенно растёт и объём предложения. Об этом RT рассказал коммерческий директор сервиса «Яндекс Недвижимость» Евгений Белокуров. По его словам, в марте 2024-го количество предложений в коттеджных посёлках по всей стране увеличилось на 24,6% в годовом выражении, а вне коттеджных посёлков — на 27,3%.

«Что касается изменения в объёмах предложения, то эти цифры не являются аномальными, поскольку в 2023 году в продажу вывелись крупные коттеджные посёлки от федеральных девелоперов. В 2024 году мы также ожидаем роста числа предложений, поскольку загородная экспансия крупных игроков активно продолжается», — заключил собеседник RT.