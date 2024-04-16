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Курс на возвышение: почему доллар впервые за полгода подорожал до 94 рублей

Курс доллара впервые за полгода превысил 94 рубля

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Владимир Цегоев, Ксения Чемоданова
На торгах во вторник, 16 апреля, курс доллара на Мосбирже впервые за полгода поднимался выше 94 рублей. Эксперты связывают это с глобальным укреплением американской валюты на фоне сохранения жёсткой монетарной политики в США и обострения ситуации на Ближнем Востоке. В то же время, как отмечают специалисты, сдержать ослабление рубля позволяют дорожающая нефть, сохранение высокой ключевой ставки ЦБ и действие указа об обязательной продаже экспортной выручки экспортёрами. Как в этих условиях могут измениться валютные курсы до конца весны — в материале RT.
Курс на возвышение: почему доллар впервые за полгода подорожал до 94 рублей
  • Gettyimages.ru
  • © Irina Tiumentseva

Во вторник, 16 апреля, курсы иностранных валют умеренно растут на Московской бирже. В начале торгов стоимость доллара поднималась на 0,46% и впервые с 30 октября 2023 года достигала 94,18 рубля. Евро при этом дорожал на 0,08% — до 99,92 рубля, а юань — на 0,17%, до 12,91 рубля. 

По мнению экспертов, определённое давление на рубль оказывает глобальное укрепление доллара. Его индекс (DXY) к корзине других резервных валют рос во вторник на 0,18% и в определённый момент приближался к отметке 106,4 пункта. Последний раз такой высокий показатель можно было наблюдать в начале ноября прошлого года.

«Американская валюта традиционно считается защитным активом на случай различных рисков, а они сейчас довольно серьёзные: мир замер в ожидании разрешения конфликта на Ближнем Востоке. Пока напряжённость сохраняется, доллар продолжит оставаться на вершине, а остальные валюты будут чувствовать себя слабее», — рассказала RT CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Ситуация на Ближнем Востоке обостряется с начала месяца. 1 апреля ВВС Израиля атаковали иранское консульство в сирийском Дамаске. В ответ на это Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание» и в ночь на 14 апреля нанёс массированный удар по территории еврейского государства. Позже в Тегеране предупредили о ещё более жёсткой реакции, если Израиль вновь попытается атаковать республику, пишет агентство IRNA.

  • AP
  • © Tomer Neuberg

Помимо этого, поддержку доллару на мировом рынке продолжает оказывать сохранение жёсткой денежно-кредитной политики (ДКП) в США, уверены аналитики. Ранее для борьбы с инфляцией Федеральная резервная система (выполняет функции ЦБ Соединённых Штатов) резко повысила процентную ставку (с 0—0,25 до 5,25—5,5% годовых) и продолжает удерживать её на достигнутом уровне. Такие действия традиционно должны способствовать замедлению роста цен и укреплению национальной валюты.

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«1 мая ФРС объявит об очередном решении по ставке и почти наверняка оставит её неизменной. Причём в последнее время инфляция в США снова ускорилась, поэтому риторика Федрезерва может ужесточиться. Если прежде руководство регулятора рассматривало вопрос снижения ставки уже в этом году, то теперь начали возникать разговоры о её очередном повышении. Эти обсуждения работают на укрепление доллара», — объяснила RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В то же время жёсткая ДКП сохраняется и в России, что играет в пользу рубля и помогает сгладить негатив от укрепления доллара на международном рынке, добавила собеседница RT. Напомним, в прошлом году Центробанк РФ для обуздания инфляции повысил ключевую ставку (с 7,5 до 16% годовых) и не планирует опускать её как минимум до второй половины 2024-го.

Кроме того, сдержать ослабление российской валюты помогают и высокие цены на нефть, о чём RT рассказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. В связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке инвесторы начали опасаться перебоев с поставками сырья на мировой рынок. В результате стоимость нефти эталонной марки Brent впервые за полгода преодолела отметку $90 за баррель и пока продолжает удерживаться выше этого уровня.

Удорожание нефти способствует увеличению доходов России от экспорта и дополнительному притоку валюты в страну. Это, в свою очередь, поддерживает курс рубля.

  • Gettyimages.ru
  • © zhengzaishuru

Также, по словам Бахтина, значимую помощь рублю оказывает обязательная репатриация валютной выручки экспортёрами. По указу президента России Владимира Путина начиная с октября 2023 года бизнес должен возвращать из-за рубежа не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств компаниям нужно обменивать на рубли.

Изначально предполагалось, что этот механизм будет действовать до конца апреля 2024-го. Впрочем, на сегодняшний день руководство страны вместе с предпринимателями обсуждает возможность продления инициативы на весь текущий год для поддержки рубля.

«В целом до конца весны на курс могут повлиять разные силы: геополитика, сырьевые цены, регуляторные изменения. В частности, продление мер по обязательной продаже экспортной выручки, даже если будут смягчены пороги нормативов, может остаться важной опорой для рубля. Продолжит накапливаться эффект и от жёсткой ДКП, разворот ключевой ставки вниз возможен не ранее июля. В то же время ближе к лету может активизироваться спрос на иностранную валюту под зарубежные поездки», — отметил Александр Бахтин.

В этих условиях, как полагает аналитик, во второй половине весны доллар продолжит торговаться в диапазоне 90—95 рублей, евро — в коридоре 98—103 рублей, а юань — в рамках 12,7—13 рублей. Похожей оценки придерживается и Наталья Мильчакова. По её мнению, вплоть до конца мая стоимость американской валюты может колебаться в пределах 91—96 рублей, европейской — вблизи 99—104 рублей, а китайской — около 12,3—13,3 рубля.

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