С оглядкой на нефть, действия бизнеса и Центробанка: как могут измениться валютные курсы в апреле

На открытии первых торгов апреля доллар на Мосбирже дешевел до 92,44 рубля, а евро и юань, напротив, дорожали до 99,74 и 12,68 рубля соответственно. По мнению экспертов, в ближайший месяц динамика всех трёх показателей будет зависеть от ситуации на мировом рынке нефти и объёмов продаж экспортной выручки российским бизнесом. Кроме того, определяющими факторами для нацвалюты по-прежнему будут оставаться действия Центробанка, а также санкционные риски и геополитические события, утверждают аналитики. Как при этом могут измениться курсы — в материале RT.

В понедельник, 1 апреля, курсы иностранных валют показывают неоднозначную динамику на Московской бирже. Во время открытия первых торгов месяца доллар дешевел на 0,04% — до 92,44 рубля, тогда как евро, напротив, дорожал на 0,09% — до 99,74 рубля, а юань — на 0,08%, до 12,68 рубля.

Отметим, что в марте российская валюта незначительно подешевела по отношению к американской, европейской и китайской. Так, за прошедший месяц стоимость доллара на Мосбирже выросла с 91,15 до 92,48 рубля, евро — с 98,61 до 99,65 рубля, а юаня — с 12,58 до 12,67 рубля.

«В последнее время валютные курсы колеблются примерно вблизи одних и тех же уровней, и при текущей макроэкономической ситуации существенных изменений пока ожидать не стоит. Между тем в мире наметилась тенденция к удорожанию сырья, включая нефть, а это позитивный фактор для рубля», — рассказал RT первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал.

За последний месяц нефть эталонной марки Brent на мировом рынке подорожала более чем на 6% и сейчас торгуется вблизи $87 за баррель. При этом во второй половине марта котировки ненадолго поднимались до $87,7 (максимальный уровень с ноября 2023-го).

По мнению аналитиков крупнейшего американского банка JPMorgan Chase, в ближайшие месяцы нефтяные цены продолжат расти и уже к концу лета могут впервые за два года достигнуть психологической отметки $100 за баррель. Как полагают специалисты, это станет возможным благодаря усилиями стран ОПЕК+, в частности России, по сокращению добычи сырья, пишет Bloomberg.

«Растущие цены на нефть способствуют увеличению нефтегазовых доходов, а значит, умеренно высокому объёму российского экспорта… Кроме того, на конец марта пришёлся «жирный» налоговый период, за счёт чего сформировался солидный приток иностранной валюты на наш рынок. Эти факторы могут оказывать поддержку рублю в начале апреля», — отметила в беседе с RT аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

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Помимо этого, значимое влияние на курсовую динамику продолжает оказывать обязательная репатриация валютной выручки экспортёрами, считают опрошенные RT эксперты. По указу президента РФ Владимира Путина бизнес должен возвращать из-за рубежа не менее 80% заработанных долларов, евро и юаней. Причём минимум 90% переведённых средств компаниям нужно обменивать на рубли.

Напомним, для поддержки нацвалюты глава государства утвердил этот механизм ещё в октябре 2023 года. В тот момент получаемые от экспорта доллары, евро и юани стали поступать в страну в меньших объёмах, а интерес к ним со стороны бизнеса вырос в связи с восстановлением импорта и потребительской активности. Возникшая нехватка иностранных денежных знаков привела к их резкому удорожанию относительно рубля, и власти решили вмешаться в ситуацию.

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«Вопрос просто в валютном регулировании... Чего бы нам ни придумывали, всё равно у нас люди поумнее, они придумают обходные пути — и придумали. Объём импорта увеличился, а желание оставить выручку за границей приумножилось. Конечно, всё это связано с экономикой, но не с фундаментальными параметрами… Они стабильные, нормальные, но регулирование совершенно точно придётся как-то поправить», — объяснял своё решение Путин.

Инициатива российского лидера во многом позволила остановить ослабление нацвалюты. Так, если ещё в первой половине октября 2023-го курс доллара на Мосбирже достигал 102 рублей, то непосредственно после вступления в силу президентского указа показатель стал резко снижаться и с тех пор пока больше не поднимался выше 98 рублей.

Изначально предполагалось, что механизм репатриации валютной выручки будет действовать до конца апреля текущего года. Впрочем, на сегодняшний день руководство страны вместе с предпринимателями обсуждает возможность продления инициативы на весь 2024 год.

«Думаю, в конечном счёте действие указа об обязательной продаже экспортной выручки всё же продлят. Власти заинтересованы в устойчивом курсе нацвалюты, а эта мера хорошо себя показала», — подчеркнул в разговоре с RT доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов.

Процентный ориентир

В наступившем месяце одним из определяющих факторов для курса рубля по-прежнему будут оставаться действия Центрального банка в отношении ключевой ставки. Такую точку зрения в интервью RT выразил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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«На последнем заседании ЦБ принял решение сохранить ставку на уровне 16% годовых, чтобы вернуть инфляцию к целевому значению 4% к концу 2024 года. Высокая ставка будет способствовать дальнейшему ужесточению денежно-кредитных условий», — отметил Антонов.

Напомним, ещё в 2023-м для борьбы с повышением цен на товары и услуги Банк России более чем в два раза поднял ключевую ставку — с 7,5 до 16% — и с тех пор продолжает удерживать её на этом уровне. За счёт такого ужесточения монетарной политики кредиты в стране становятся дороже, а доходность банковских вкладов увеличивается. В результате население и бизнес начинают реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать, общая экономическая активность снижается и со временем ценовое давление должно ослабевать.

По данным Минэкономразвития, сейчас годовая инфляция в России стабилизировалась вблизи 7,6%, но для её снижения ЦБ в ближайшее время планирует сохранять жёсткие денежно-кредитные условия. Причём на фоне поддержания высокой ключевой ставки кредиты остаются дорогими, бизнес реже закупает иностранные товары и, соответственно, в меньших объёмах приобретает доллары, евро и юани. Одновременно растёт приток средств на рублёвые депозиты, что тоже оказывает поддержку нацвалюте.

«Повышение ключевой ставки… увеличивает привлекательность сбережений в рублях, сдерживает чрезмерный спрос на импорт, тем самым уменьшает давление на валютный курс… Наша основная цель — снижение инфляции и достижение её уровня вблизи 4%... Денежно-кредитная политика, которая обеспечивает ценовую стабильность, одновременно и обеспечивает стабилизацию обменного курса», — заявила 22 марта председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

РИА Новости

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Впрочем, некоторое давление на динамику рубля по-прежнему оказывают санкционные риски, считает Владислав Антонов. Также, по его словам, дополнительную неопределённость вносят постоянные геополитические потрясения в мире, нестабильность на глобальных финансовых рынках и колебания процентных ставок в ведущих экономиках. Более того, в последнее время движения валютных курсов всё чаще определяются спекулятивными потоками капитала, добавил аналитик.

Тем не менее опрошенные RT специалисты не ожидают значимых изменений в стоимости доллара, евро и юаня на Мосбирже в апреле. Так, например, по оценке Наталии Пырьевой, в ближайший месяц американская валюта может торговаться в рамках 90—95 рублей, европейская — в коридоре 98,4—105,5 рубля, а китайская — вблизи 12,5—13,2 рубля. А вот аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов прогнозирует более узкие диапазоны колебаний.

«Мы полагаем, что в апреле позитивные и негативные факторы уравновесят друг друга. Курсы продолжат оставаться около отметок 91—93 рубля за доллар, 100—104 рубля за евро и 12,5—13 рублей за юань», — заключил собеседник RT.