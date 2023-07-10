«Бизнес подстроился под новые условия»: фондовый рынок России вырос до максимума с февраля 2022 года

На торгах в понедельник, 10 июля, индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 года превысил отметку 2864 пункта. Эксперты при этом не исключают, что в течение следующих 12 месяцев показатель сможет полностью выйти на докризисный уровень. По словам аналитиков, наблюдаемое восстановление фондового рынка — это отражение текущего состояния экономики. После введённых Западом беспрецедентных санкций против Москвы пессимистичные сценарии так и не оправдались, а крупный бизнес адаптировался к новым условиям быстрее, чем предполагалось. Россияне, в свою очередь, стали чаще рассматривать покупку акций в качестве способа сбережения денег, что также положительно сказалось на стоимости ценных бумаг компаний.

Фондовый рынок России вырос до максимума с начала специальной военной операции на Украине. Об этом свидетельствуют данные торгов в понедельник, 10 июля.

В середине дня индекс Мосбиржи поднимался на 1,1% и в определённый момент достигал 2864,3 пункта. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 22 февраля 2022 года.

Поясним, что индекс Мосбиржи отображает динамику изменения цен на акции наиболее крупных и перспективных компаний из основных секторов российской экономики. Рост показателя указывает на удорожание ценных бумаг предприятий, а снижение — наоборот.

Ещё в конце зимы прошлого года, незадолго до начала СВО и введения западных санкций, биржевой индикатор колебался в диапазоне 3400—3700 пунктов. Между тем непосредственно после вступления в силу экономических ограничений США, ЕС и других стран против Москвы акции российских компаний резко подешевели на фоне оттока капитала.

В результате индекс Мосбиржи рухнул почти вдвое и впервые за последние шесть лет опускался ниже 1682 пунктов. Впрочем, после этого показатель стал постепенно восстанавливаться.

«Крупный бизнес в России достаточно быстро подстроился под новые условия работы. Например, сталевары начали больше ориентироваться на внутренний рынок в условиях санкций Запада, в то время как нефтяники перенаправили экспорт в восточные страны. Это и отразилось на динамике фондового рынка», — объяснил RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

РИА Новости

Всего после начала СВО Евросоюз, США и ряд других стран ввели в отношении России уже свыше 13,5 тыс. различных рестрикций — больше, чем против Ирана, Сирии, КНДР, Белоруссии, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы, вместе взятых. Об этом говорится в материалах глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.AI.

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Ограничительные меры, в частности, затронули банковскую отрасль, энергетический сектор, авиацию и торговлю. Наряду с этим была заморожена почти половина золотовалютных резервов страны (на $300 млрд), а многие международные компании прекратили сотрудничество с российскими предприятиями или ушли из РФ.

На этом фоне ещё весной 2022-го ряд аналитиков прогнозировали мощный обвал российской экономики по итогам года — в пределах 10—20%. Впрочем, реальный спад ВВП с января по декабрь составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, ранее предполагалось, что в 2023-м экономика России продолжит сокращаться. Впрочем, с начала текущего года многие специалисты, ведомства и международные организации поочерёдно пересматривают свои прогнозы в лучшую сторону.

Так, например, Международный валютный фонд сейчас прогнозирует увеличение российского ВВП на 0,7% по итогам 2023 года. Между тем в правительстве РФ не исключают рост более чем на 2%.

«В целом сегодня реализуются скорее оптимистичные сценарии относительно тех ожиданий, которые были год назад. Адаптация проходит быстрее, чем можно было ожидать. Поэтому мы не исключаем, что на горизонте ближайших 12 месяцев индекс Мосбиржи может вернуться к уровню 3700 пунктов», — предположил в разговоре с RT начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

Частный интерес

По словам Сергея Суверова, определённую поддержку фондовым котировкам могло оказать недавнее ослабление рубля. Так, в условиях удешевления нацвалюты начинает расти выручка экспортёров, в результате чего рентабельность компаний улучшается, а их ценные бумаги становятся более привлекательными, пояснил аналитик.

Кроме того, в последнее время в России наблюдается заметный приток розничных инвесторов на биржу. Население открывает всё больше брокерских счетов и активно вкладывает деньги в акции компаний, что также способствует удорожанию ценных бумаг. Об этом RT рассказал заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

«Большинство покупателей акций сегодня — это частные лица. Их инвестиционные предпочтения основаны на дивидендных ожиданиях, технической картине и информационном фоне. Дивиденды в этом году неплохие, техническая картина по индексу Мосбиржи указывает на устойчивый восходящий тренд, а резко негативных новостей сейчас нет. Причём возможности неквалифицированных инвесторов сильно ограничили — американские и европейские акции им теперь недоступны. Это повышает спрос на российские бумаги», — отметил Ващенко.

РИА Новости

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Как полагает Сергей Суверов, дальнейшая динамика российского фондового рынка будет зависеть от геополитических факторов и статистических данных компаний за первое полугодие. Более того, по мнению специалиста, в ближайшие месяцы мировые цены на нефть вновь могут подняться выше $80 за баррель, что должно положительно сказаться на стоимости акций энергетических компаний.

«Восстановление фондового рынка важно в первую очередь именно для частных инвесторов. С помощью ценных бумаг население может противостоять инфляции и снижению курса нацвалюты, а также получать более высокую доходность от своих вложений», — пояснил Суверов.

Компании, в свою очередь, получают дополнительное финансирование через свои акции. Таким образом, если рынок продолжит расти, предприятия смогут привлекать больше необходимого капитала для долгосрочного развития бизнеса, добавил специалист. Похожую точку зрения выразил и Альберт Короев.

«Позитивные тенденции на фондовом рынке помогают трансформации сбережений в инвестиции. Бизнес при этом находит новые деньги для развития, а инвесторы конкурируют друг с другом за доходность. В целом же фондовый рынок — это индикатор самого состояния экономики», — заключил Короев.