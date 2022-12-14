До 16 242 рублей: Совет Федерации одобрил повышение МРОТ с 1 января 2023 года

Совет Федерации утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 16 242 рублей с 1 января 2023 года. Как ожидают в верхней палате парламента, рост показателя позволит увеличить зарплаты почти для 3,5 млн граждан. Причём, по оценкам властей, сам МРОТ примерно на 4% превысит уровень прожиточного минимума. В течение следующих трёх лет разница между этими двумя значениями должна вырасти до 10%, а в перспективе руководство страны планирует довести её до 30%. При этом в Госдуме не ожидают существенного увеличения нагрузки на бюджет.

В среду, 14 декабря, Совет Федерации одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2023 года. Согласно документу, значение вырастет на 6,3% — с 15 279 до 16 242 рублей.

Кроме того, изменится порядок расчёта показателя, о чём заявил член комитета верхней палаты парламента по социальной политике Андрей Хапочкин. По словам сенатора, с нового года МРОТ станет повышаться в ускоренном порядке: его величина будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения и превысит их на три процентных пункта.

«Принятие федерального закона обеспечит повышение заработной платы почти для 3,5 млн жителей страны. Дополнительные расходы на увеличение заработной платы работников бюджетной сферы в следующем году превысят 20 млрд рублей», — добавил Хапочкин.

Напомним, МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, показатель используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные предложения по ускоренному росту МРОТ и увеличению его отрыва от прожиточного минимума. Это, по мнению главы государства, позволит сделать бюджеты российских семей более устойчивыми.

«Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу ещё раз это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в I квартале следующего года она должна приблизиться где-то к 5%, может быть, даже чуть меньше. Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен», — подчёркивал Путин.

РИА Новости

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С 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения в России должен вырасти на 3,3% — с 13 919 до 14 375 рублей. Для трудоспособного населения ПМ составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, а для детей — 13 944 рубля.

Отметим, что этот показатель применяют для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер господдержки, как ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми. По подсчётам Министерства труда и социальной защиты, индексация прожиточного минимума позволит увеличить материальную поддержку примерно 15 млн россиян.

В соответствии с Конституцией России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения. По словам Андрея Хапочкина, в 2023 году разница между этими двумя показателями составит почти 4%. При этом в перспективе власти намерены довести соответствующее значение до 30%, о чём в ноябре заявлял глава Минтруда Антон Котяков.

«В федеральном бюджете на ближайшую трёхлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трёхлетнего периода мы ожидаем, что разница достигнет величины 10%. Этого, конечно, недостаточно. Планируем продолжить эту работу для последовательного достижения целевого ориентира», — отмечал министр.

Примечательно, что на фоне разгона инфляции в текущем году МРОТ и ПМ в России уже были увеличены на 10% с 1 июня. Таким образом, повторная индексация показателей с 1 января 2023-го позволит отчасти компенсировать гражданам произошедший рост потребительских цен, уверен Котяков.

«Совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции — 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — рассказывал в сентябре глава Минтруда.

Без лишней нагрузки

Увеличение МРОТ опережающими темпами должно положительно сказаться на доходах наименее защищённых слоёв населения. Об этом в интервью RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

«Кроме того, от величины МРОТ зависит зарплата работников бюджетной сферы, где занята значительная доля граждан — врачи, учителя, сотрудники госучреждений и правоохранительных органов. Их уровень благосостояния основан на МРОТ, к которому прибавляются различные выплаты. Также показатель влияет на субсидии и начисления особым категориям граждан. То есть рост МРОТ автоматически приведёт к увеличению доходов многих россиян, что будет стимулировать потребление», — рассказал Деев.

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Похожую точку зрения в разговоре с RT выразила и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По её словам, государство продолжит наращивать материальную помощь гражданам, пока ситуация с инфляцией в стране полностью не стабилизируется. При этом рост соцподдержки не приведёт к серьёзному увеличению нагрузки на бюджет, уверена депутат.

По оценкам властей, в 2023 году федеральный бюджет может быть исполнен с дефицитом в 2,93 трлн рублей. Так, доходы государственной казны должны составить 26,13 трлн рублей, а расходы — 29,06 трлн рублей. Причём более трети всего бюджета планируется направить именно на социальные нужды.

«Несмотря на дефицит, социальные обязательства не только будут выполнены в полном объёме, но и размер выплат также будет увеличен. Речь идёт о пенсиях, пособиях, МРОТ, МП, маткапитале. Средства на их индексацию заложены в бюджете. В свою очередь, разрыв между расходами и доходами казны будет покрыт за счёт внутренних заимствований», — подчеркнула Бессараб.