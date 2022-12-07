«Будет повышаться в ускоренном порядке»: Госдума одобрила индексацию МРОТ до 16 242 рублей с 1 января 2023 года

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 16 242 рублей с 1 января 2023 года. Как ожидают в нижней палате парламента, рост показателя позволит повысить зарплаты, а также размер большинства пособий и ряда финансовых льгот. Кроме того, согласно одобренным изменениям, МРОТ будет увеличиваться быстрее прожиточного минимума. Предполагается, что в ближайшие три года разница между этими двумя значениями достигнет 10%, а в перспективе власти намерены довести разрыв до 30%.

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 6,3% — с 15 279 до 16 242 рублей. Соответствующий закон в среду, 7 декабря, приняла Государственная дума в третьем, окончательном чтении.

«Кроме того, законом предлагается изменить порядок расчёта МРОТ на 2023 и 2024 годы. МРОТ будет повышаться в ускоренном порядке: его увеличение будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на три процентных пункта», — сообщили в нижней палате парламента.

Так, с 1 января 2023 года прожиточный минимум для трудоспособных россиян проиндексируют на 3,3% — с 15 172 до 15 669 рублей. Закон об этом 5 декабря подписал президент страны Владимир Путин. Согласно документу, на душу населения ПМ составит 14 375 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, а для детей — 13 944 рубля.

Напомним, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, показатель используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам. Прожиточный минимум, в свою очередь, применяют для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер господдержки, как ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми.

С 1 июня МРОТ и ПМ уже были увеличены на 10% в связи с резко возросшей инфляцией в первой половине 2022 года. Таким образом, повторная индексация показателей с 1 января позволит отчасти компенсировать гражданам произошедший рост потребительских цен, считают в Министерстве труда и социальной защиты.

«Совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — заявлял в сентябре глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные предложения по ускоренному росту МРОТ и увеличению его отрыва от прожиточного минимума. Это, по мнению главы государства, позволит сделать бюджеты российских семей более устойчивыми.

«Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми, росли темпами выше инфляции. У нас действительно, хочу ещё раз это подчеркнуть, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой, и специалисты считают, что где-то в I квартале следующего года она должна приблизиться где-то к 5%, может быть, даже чуть меньше. Нам нужно, чтобы зарплаты опережали рост цен», — подчёркивал российский лидер.

РИА Новости

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Отметим, что в соответствии с Конституцией России минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума. По планам властей, в перспективе разница между этими двумя показателями должна превысить 30%.

«В федеральном бюджете на ближайшую трёхлетку темп роста МРОТ установлен выше роста прожиточного минимума, и по итогам трёхлетнего периода мы ожидаем, что разница достигнет величины 10%. Этого, конечно, недостаточно. Планируем продолжить эту работу для последовательного достижения целевого ориентира», — заявлял Антон Котяков.

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Как рассказала RT член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, намеченная индексация МРОТ позволит увеличить размер зарплат, большинства пособий и ряда финансовых льгот. Власти при этом продолжат ускоренными темпами наращивать материальную поддержку граждан пока не будут уверены, что ситуация с инфляцией полностью стабилизировалась, подчеркнула депутат.

«Государство работает над повышением пособий, соцвыплат и старается оперативно защитить население от падения доходов. Если раньше в 1990-е все проблемы ложились на плечи россиян, и они были вынуждены самостоятельно справляться с трудностями, сейчас такого не происходит. Индексация выплат выше уровня инфляции как раз направлена на недопущение роста уровня бедности, пусть и с некоторым увеличением нагрузки на бюджет», — добавила Бессараб.

Согласно оценкам Госдумы, в 2023 году более трети российского бюджета планируется направить на социальные расходы. Причём на протяжении следующих трёх лет расходы государственной казны будут непрерывно превышать объём доходов. Впрочем, у руководства страны имеются ресурсы для компенсации трат, считает заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Бюджетный дефицит будет все три года, но покрывать нехватку средств власти будут за счёт в основном внутренних заимствований. Речь идёт о размещении государственных ценных бумаг на рынке. Если вдруг этих объёмов не будет хватать, то всегда могут быть задействованы резервы из Фонда национального благосостояния», — заключил Абрамов.