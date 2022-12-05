С 1 января 2023 года: Путин подписал закон об индексации прожиточного минимума до 14 375 рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации прожиточного минимума до 14 375 рублей с 1 января 2023 года. По подсчётам Минтруда, рост показателя позволит увеличить социальные выплаты примерно для 15 млн граждан. В частности, речь идёт о нуждающихся семьях с детьми и пенсионерах. Также глава государства утвердил проект федерального бюджета на 2023—2025 годы. Согласно документу в течение следующих трёх лет расходы государственной казны будут непрерывно превышать объём доходов, но эта разница будет постепенно снижаться. Покрывать бюджетный дефицит планируется за счёт заимствований, но власти не ожидают существенного увеличения госдолга и гарантируют выполнение всех социальных обязательств.

С 1 января 2023 года прожиточный минимум (ПМ) на душу населения в России увеличится на 3,3% — с 13 919 до 14 375 рублей. Соответствующий закон в понедельник, 5 декабря, подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно документу для трудоспособного населения ПМ составит 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, а для детей — 13 944 рубля. По подсчётам Министерства труда и социальной защиты, в общей сложности индексация показателя позволит увеличить материальную поддержку примерно 15 млн россиян.

«Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от прожиточного минимума зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям», — пояснили в ведомстве.

Также с 1 января в России планируется проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Предполагается, что значение увеличится на 6,3% — с нынешних 15 279 до 16 242 рублей.

Отметим, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Помимо этого, показатель используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

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Как напомнили в Минтруде, с 1 июня МРОТ и ПМ уже были увеличены на 10%. Таким образом, повторная индексация показателей с 1 января позволит отчасти компенсировать гражданам произошедший в текущем году рост цен, считают в министерстве.

«Совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — заявлял в сентябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В результате индексации МРОТ и ПМ должна вырасти платёжеспособность населения, что может положительно отразиться на экономике в целом. Таким мнением с RT поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«В этом случае россияне начинают больше тратить, а значит, растёт потребительский спрос, увеличивается производство товаров и услуг, что в итоге позитивно сказывается на ВВП. При этом, если человек получает меньше прожиточного минимума — например, не может работать на полную ставку целый день, — то государство доплачивает ему, чтобы суммарно его заработок был на уровне ПМ», — пояснил Остапкович.

Финансовый план

Также в понедельник Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Как следует из документа, доходы российской казны будут увеличиваться на протяжении всего трёхлетнего периода. В 2023-м они должны составить 26,13 трлн рублей, в 2024-м — 27,24 трлн, а в 2025-м — 27,98 трлн.

Между тем расходы бюджета будут расти только в течение следующих двух лет, а затем несколько сократятся. Так, в 2023 году из казны планируется потратить почти 29,06 трлн рублей, в 2024-м — около 29,43 трлн, а в 2025-м — 29,24 трлн.

Таким образом, все три года государственные расходы могут превышать объём доходов, но эта разница будет планомерно уменьшаться. В 2023-м бюджетный дефицит ожидается в размере 2,93 трлн рублей (2% от ВВП страны), в 2024-м — 2,19 трлн (1,4% ВВП), а в 2025-м — 1,26 трлн (0,7% ВВП).

Отметим, что бюджет на следующую трёхлетку свёрстан на основе прогноза социально-экономического развития. Согласно оценкам властей, после сокращения на 2,9% в 2022 году объём ВВП России снизится ещё на 0,8% в 2023-м, но уже в 2024-м и 2025-м вернётся к росту и будет ежегодно прибавлять 2,6%. Инфляция при этом должна будет замедлиться с 12,4% в 2022-м до 5,5% в 2023-м и 4% в 2024—2025 годах.

Как ранее отмечал Владимир Путин, нынешние изменения в экономике России и текущие тенденции на глобальных рынках носят долгосрочный характер. В этой связи руководство страны должно задействовать системные механизмы и дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов, подчёркивал глава государства.

«Важно и на ближайшую трёхлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета, что позволит нам уверенно, последовательно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, по другим важнейшим направлениям развития страны», — заявлял Путин.

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По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, утверждённый проект бюджета стал самым сложным за последние годы. Поскольку санкции и развитие мировой экономики спрогнозировать практически невозможно, при подготовке документа необходимо было предусмотреть его гибкость и одновременно надёжность, пояснил парламентарий.

«В результате нам удалось гарантировать исполнение всех социальных обязательств перед гражданами: более трети бюджета в 2023 году будет направлено на социальные расходы… Обеспечена поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и их семей. Найдены дополнительные средства на развитие села, региональной дорожной и транспортной инфраструктуры, ключевых отраслей экономики», — рассказал Володин.

В Совете Федерации также отметили, что условия подготовки бюджета были крайне жёсткими. Тем не менее, если сравнивать с периодом до пандемии коронавируса, в одобренном проекте заложено даже некоторое увеличение социальных расходов, в первую очередь на здравоохранение, образование, культуру. Об этом в конце ноября заявлял председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

«Бюджет, хотя и сформирован с дефицитом, тем не менее обеспечивает выполнение всех социальных обязательств государства и направлен на создание условий для структурной перестройки экономики, повышения технологической независимости государства», — отмечал Артамонов.

По словам министра финансов России Антона Силуанова, регионам из бюджета будут выделены дополнительные дотации. Таким образом планируется создать запас прочности для субъектов страны и обеспечить их необходимым объёмом ресурсов для выполнения социальных обязательств перед населением.

«Речь идёт о повышении МРОТ, прожиточного минимума, запуске в следующем году новой системы так называемого универсального пособия для семей с детьми. Это требует и федерального, и регионального участия», — объяснил глава Минфина.

РИА Новости

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«Ресурсы у нас имеются»

Компенсировать траты бюджета на протяжении следующих трёх лет планируется в основном за счёт заимствований. Вместе с тем правительство намерено занимать деньги преимущественно на внутреннем рынке, поэтому уровень государственного долга России продолжит оставаться на безопасном уровне (менее 20% ВВП).

«Этот подход даст возможность не тратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ)... обеспечить более активную поддержку экономики в период адаптации и перестройки хозяйственных связей, с одной стороны, а с другой — будет содействовать устойчивому развитию и структурным изменениям на среднесрочном горизонте, сохранению доверия к проводимой государством макроэкономической политике», — отмечал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как объяснил RT руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, ожидаемый дефицит бюджета в первую очередь связан с последствиями пандемии и санкционных ограничений против России. В этих условиях государству необходимо поддерживать корпоративный сектор и граждан, в связи с чем требуются масштабные вливания денег в экономику.

«Деньги из ФНБ на эти цели не будут серьёзно тратиться и пойдут на финансирование инфраструктурных проектов, которые призваны перезапустить экономику. Заимствования не так критичны с точки их текущего объёма. Поэтому в целом бюджет у нас свёрстан с максимальным запасом прочности и минимальными рисками», — считает Масленников.

Причём на случай, если расходы бюджета всё же окажутся выше ожиданий, власти располагают достаточным объёмом резервов для покрытия дефицита. Об этом в интервью RT рассказывал бывший руководитель Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Дефицит бюджета может оказаться выше прогнозов в силу неопределённостей и, может быть, возникновения более сложных ситуаций с экспортом энергоносителей. С другой стороны, у России имеется большой запас прочности, прежде всего в виде резервов, накопленных в предыдущие годы, в том числе от успешной продажи нефти. Поэтому в ближайшие три года мы можем не беспокоиться о том, что России придётся сложно. Конечно, ресурсы для покрытия бюджетного дефицита у нас имеются», — подчеркнул Кудрин.