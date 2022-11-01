«Равновесный уровень уже сформировался»: как могут измениться курсы доллара и евро в ноябре

На открытии первых торгов ноября курс доллара на Московской бирже поднимался до 61,52 рубля, а курс евро вырастал до 61,09 рубля. По мнению специалистов, в ближайший месяц давление на российскую валюту могут оказывать спекулятивные факторы, а также опасения инвесторов по поводу приближения глобальной рецессии. В то же время в пользу рубля пока ещё играет сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке страны. Помимо этого, эксперты отмечают положительное влияние от решения Центробанка взять паузу в снижении ключевой ставки. Как в этих условиях могут измениться курсы доллара и евро до конца месяца — в материале RT.

Во вторник, 1 ноября, российская валюта незначительно дешевеет на Московской бирже. Во время открытия торгов курс доллара поднимался на 0,07% — до 61,52 рубля, а курс евро — на 0,35%, до 61,09 рубля.

Нацвалюта слабеет на первых торгах ноября после умеренного удешевления в октябре. Так, за второй месяц осени курс доллара на Мосбирже вырос на 5,18% — до 61,48 рубля, а курс евро — на 7,36%, до 60,88 рубля. При этом в определённый момент показатели ненадолго поднимались до 64,93 и 64,08 рубля соответственно — самых высоких уровней с начала июля.

В ближайшее время рубль будет оставаться под определённым спекулятивным давлением, считает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин. По его мнению, в ноябре некоторые участники рынка могут начать активнее продавать российскую валюту на бирже и покупать иностранную в ожидании заявленных ранее санкций Запада против Москвы.

В частности, речь идёт о европейском запрете на морские поставки нефти из России и об установлении предельной цены при транспортировке этого сырья в третьи страны. Предполагается, что рестрикции вступят в силу 5 декабря.

«Многое будет зависеть от фактической реализации данных ограничений и от успехов российских компаний в перенаправлении поставок на другие рынки. В этих условиях кто-то из инвесторов может захотеть сыграть против рубля», — отметил Сыроваткин в разговоре с RT.

Впрочем, как подчеркнул аналитик, значимую поддержку рублю по-прежнему оказывает дисбаланс спроса и предложения на российском валютном рынке. Так, получаемые от экспорта доллары и евро продолжают поступать в страну в значительных объёмах, в том числе за счёт высоких цен на энергоресурсы. Между тем интерес бизнеса к зарубежным денежным знакам пока остаётся относительно низким, поскольку импорт ещё не восстановился после весеннего обвала.

В результате, согласно последним подсчётам Центробанка, с января по сентябрь 2022 года профицит текущего счёта платёжного баланса России (разница между поступлением валюты из-за рубежа и её оттоком за пределы страны) достиг $198,4 млрд. Это примерно в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2021-го.

Вместе с тем, как отмечают эксперты ЦБ, ситуация во внешней торговле России сейчас начала постепенно меняться. По оценке регулятора, если ещё с апреля по июнь экспорт товаров из страны увеличился на 27% в годовом выражении, то уже с июля по сентябрь рост составил лишь 5%.

«Это произошло из‑за снижения годовых темпов роста мировых цен на многие сырьевые товары. Кроме того, сократился физический объём экспорта энергоносителей, в основном из‑за приостановки прокачки газа по трубопроводу «Северный поток — 1» и усиления эффекта от ограничений, введённых недружественными странами в отношении поставок отечественных товаров на мировой рынок», — пояснили в ЦБ.

Тем временем в динамике импорта, напротив, отмечены восстановительные тенденции. Так, с апреля по июнь объём поставок зарубежных товаров в Россию сократился на 23% в годовом выражении, но с июля по сентябрь показатель снизился лишь на 14%. В Центробанке связывают это с переориентацией на альтернативных поставщиков и активизацией параллельного импорта.

«Рост экспортных потоков из России, скорее всего, продолжит замедляться в обозримой перспективе, в то время как импортные способны вырасти. В таком случае темпы увеличения торгового профицита снизятся, а рубль перейдёт к умеренному ослаблению», — предположил в беседе с RT эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Баланс факторов

Также против рубля может сыграть и общее ухудшение ситуации в мировой экономике, о чём ранее заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По её словам, попытки многих стран обуздать высокую инфляцию с помощью повышения процентных ставок рискуют вылиться в новую глобальную рецессию. Такое развитие событий негативно скажется на поставках российских товаров за рубеж и динамике нацвалюты, считает глава ЦБ.

«Ситуация в мировой экономике ухудшается… Дальнейшее усиление кризисных процессов в мире и расширение санкций означают сдвиг в сторону ещё большего сокращения российского экспорта и возможного ослабления рубля», — заявила Набиуллина во время пресс-конференции 28 октября.

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В то же время поддержать нацвалюту может решение Центробанка взять паузу в смягчении своей монетарной политики. Об этом в интервью RT рассказал заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

Напомним, что начиная с апреля ЦБ в течение полугода непрерывно снижал ключевую ставку для стимулирования экономической активности в стране. Действия регулятора также приводили к падению доходности российских облигаций федерального займа (ОФЗ). Крупным инвесторам становилось всё менее выгодно хранить деньги в этих ценных бумагах, и отток средств с рынка ОФЗ оказывал давление на рубль. Впрочем, уже в октябре Центробанк решил не менять ставку, что может позитивно сказаться на российской валюте, считает Георгий Ващенко.

«Банк России приостановил цикл снижения ставки, а значит, доходность облигаций будет оставаться вблизи нынешних уровней. Соответственно, высокий спрос на эти бумаги со стороны финансовых организаций будет сохраняться», — пояснил аналитик.

На этом фоне опрошенные RT специалисты не ожидают значительного удешевления нацвалюты в ближайший месяц. По мнению Михаила Зельцера, до конца ноября курсы доллара и евро продолжат колебаться в диапазоне 61—65 рублей, а Олег Сыроваткин прогнозирует сохранение показателей в коридоре 61—64 рубля. Похожей оценки придерживается и Георгий Ващенко.