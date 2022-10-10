Впервые за три месяца: курс доллара на Мосбирже превысил 63 рубля

На торгах в понедельник, 10 октября, курс доллара на Московской бирже впервые с начала июля поднимался выше 63 рублей. По словам экспертов, участники рынка негативно отреагировали на обострение геополитического кризиса вокруг Украины. Инвесторы опасаются введения новых санкций Западом в отношении Москвы. Между тем в Евросоюзе уже признали, что на данный момент «объявить нечего». Как отмечают аналитики, значимую поддержку рублю продолжает оказывать дисбаланс спроса и предложения на российском валютном рынке, а также рост нефтяных цен после решения ОПЕК+ сократить добычу. На этом фоне специалисты не ожидают серьёзного ослабления нацвалюты в ближайшее время. Как могут измениться курсы доллара и евро в обозримой перспективе — в материале RT.

В понедельник, 10 октября, российская валюта слабеет на Московской бирже. В начале торгов курс доллара поднимался на 3,4% и впервые с 7 июля достигал 63,1 рубля. Курс евро при этом рос до 61,7 рубля.

«Нацвалюта оказалась под давлением нового витка геополитического кризиса. Инвесторов насторожила эскалация конфликта на Украине, а это отражается в целом на фондовом рынке, который также просел сегодня. Дело в том, что на фоне геополитического фактора увеличиваются и санкционные риски», — объяснил RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

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Как заявили в Минобороны РФ, утром 10 октября российские вооружённые силы нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. По словам президента России Владимира Путина, данный шаг стал ответной мерой Москвы после ряда терактов со стороны киевского режима. В частности, речь идёт о совершённой 8 октября диверсии на Крымском мосту.

В ответ на действия российской стороны Европа может усилить санкционное давление на Москву, о чём в понедельник сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Впрочем, по его словам, в настоящее время Евросоюзу «объявить нечего», пишет РИА Новости.

В ближайшее время российская валюта ещё может оставаться под некоторым давлением, не исключил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Тем не менее, как подчеркнул эксперт, определяющим фактором для рубля по-прежнему будет дисбаланс спроса и предложения на валютном рынке страны.

Отметим, что уже на протяжении нескольких месяцев получаемые от экспорта доллары и евро продолжают поступать в Россию в значительных объёмах. В то же время спрос бизнеса на эти валюты всё ещё остаётся низким, поскольку импорт пока не восстановился к докризисным значениям.

На этом фоне, по последним подсчётам Центробанка, с января по август 2022 года профицит текущего счёта платёжного баланса России достиг $183,1 млрд. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2021-го.

«Показатели счёта текущих операций остаются крайне благоприятными для рубля. Поэтому фундаментальных причин для сильного и устойчивого ослабления российской валюты сейчас нет», — подчеркнул Владимир Брагин.

Более того, в последние дни поддержку рублю оказывает рост мировых цен на нефть, отметил Сергей Суверов. Так, с начала октября сырьё эталонной марки Brent на бирже ICE в Лондоне подорожало примерно на 10% и сейчас торгуется вблизи $97 за баррель.

По словам Суверова, положительное влияние на стоимость нефти оказали действия стран — участниц сделки ОПЕК+. 5 октября альянс вопреки требованиям США решил сократить добычу энергосырья суммарно на 2 млн баррелей в сутки. В этой связи стоимость барреля Brent в обозримой перспективе будет стремиться к психологической отметке $100, считают аналитики.

AP

© Lisa Leutner

Как предположил в интервью RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев, уже в течение нескольких дней курсы доллара и евро могут вернуться к отметке 60 рублей. Впрочем, до конца года показатели будут плавно подниматься к диапазону 68—70 рублей, считает специалист.

«В правительстве не раз заявляли о необходимости вернуться к курсу вблизи 70 рублей за доллар. Способствовать этому могут валютные интервенции Минфина. Ещё в сентябре ведомство собиралось начать покупать валюту на рынке в связи с принятием нового бюджетного правила, однако этого пока не произошло. Начало операций станет главным фактором для ослабления рубля, но процесс будет не быстрым и обвальным, а постепенным», — рассказал Деев.

Кроме того, участники рынка продолжат внимательно следить за санкционной риторикой Запада, считает Сергей Суверов. Как напомнил эксперт, ещё в начале месяца инвесторы опасались введения рестрикций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ). Организация выступает посредником в валютных сделках на бирже. Рестрикции против НКЦ сделали бы невозможной биржевую торговлю долларами и евро в России. Тем не менее соответствующие меры не вошли в восьмой пакет санкций ЕС.

«Риск введения таких ограничений пока сохраняется. Банки и ЦБ уже начали готовиться к подобному сценарию и прорабатывают варианты, как устанавливать курс в случае введения санкций против НКЦ. Однако, если эти рестрикции всё же будут введены, рубль может даже окрепнуть на этом факторе», — предположил Суверов.