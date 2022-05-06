Junge Welt: немецкие деятели культуры призвали Берлин остановить шокирующую русофобию

Деятели культуры Германии обратились к немецким властям и к президенту Франк-Вальтеру Штайнмайеру лично с требованием остановить «разжигание этнической ненависти к русским», пишет Junge Welt.

Подписанты заявления утверждают, что в стране происходит «опасный перекос», о чём свидетельствует «шокирующее усиление дискриминации и дискредитации русскоязычных граждан».

Среди авторов призыва — композитор Дирк Цёлльнер, певица и актриса Гина Питч, а также музыкальный продюсер Тино Айсбреннер, пишет издание.

Как отмечается, авторам письма стыдно за «избыточную реакцию» их страны и Европы на боевые действия на Украине, что способствует лишь продлению конфликта.

«Мы требуем, чтобы органы власти и другие государственные инстанции прекратили разжигать этническую ненависть к русским, всему русскому и тем, кто поддерживает с Россией контакты... Мир — это не дорога с односторонним движением, а война — всегда тупик!» — говорится в обращении к официальному Берлину.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

10 апреля в Ганновере и Франкфурте-на-Майне прошли демонстрации против дискриминации русскоязычных жителей.

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Евросовета Шарля Мишеля на русофобскую политику, которую практикуют руководители стран Европейского союза.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий лично поручил разослать в страны Европы передвижные билборды с антироссийским содержанием.

Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране.