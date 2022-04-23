Польша начала рассылку в страны Европы билбордов с антироссийским содержанием

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поручил разослать в страны Европы передвижные билборды с антироссийским содержанием.
Польша начала рассылку в страны Европы билбордов с антироссийским содержанием
  • globallookpress.com

«Я велел подготовить эту акцию. Сегодня в разные города в Западной Европе направятся билборды. Эту акцию будут поддерживать в социальных сетях», — цитирует его РИА Новости.

Моравецкий сообщил, что поедет в Германию «и другие места», чтобы всё время напоминать о происходящем на Украине. По мнению польского премьера, больше всего в этом направлении должны приложить усилия Германия, Франция, Австрия и Италия.

Президент России Владимир Путин ранее обратил внимание главы Евросовета Шарля Мишеля на русофобскую политику, которую практикуют руководители стран Европейского союза. 

Так, например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что русофобия стала мейнстримом в его стране.

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