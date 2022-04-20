В США подняли вопрос о «выгоде» России от соглашения по ядерной программе Ирана

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Ксения Калинкина
Член палаты представителей США Стив Чабот вместе с коллегами представил на рассмотрение конгресса законопроект с целью выяснить, какие «преимущества» Россия получит в результате достижения договорённости по иранской ядерной программе. RT ознакомился с документом, разработанным конгрессменами.
В США подняли вопрос о «выгоде» России от соглашения по ядерной программе Ирана
  • AFP
  • © ATTA KENARE

Проект «Об изучении российских целей в рамках ядерных переговоров» рекомендует президенту США Джо Байдену направить комитетам по международным делам палаты представителей и сената доклад с перечнем выгод, которые «Россия получит в результате заключения с Ираном соглашения по ядерной программе».

Как уточняется, глава государства должен будет представить такой документ в течение пяти дней после того, как стороны придут к консенсусу по сделке.

В докладе среди прочего необходимо будет рассказать «о роли российских переговорщиков в разработке и согласовании соглашения», а также описать ожидаемые «экономические и технологические преимущества, которые могут получить оборонный сектор и атомная отрасль России».

Кроме того, отчёт должен содержать анализ «новых способов обхода санкций, которые станут доступны Москве».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе вышли на финишную прямую.

Со своей стороны, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что отсутствие решения США по снятию санкций препятствует достижению окончательных результатов на переговорах.

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