Глава МИД Ирана заявил, что Тегеран и Вашингтон близки к соглашению по ядерной сделке

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что иранская и американская стороны близки к заключению ядерной сделки.

Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

«Мы близки к соглашению на переговорах. Наши предложения по оставшимся вопросам были переданы через переговорщиков ЕС американцам, и теперь мяч на их стороне», — приводит слова Абдоллахияна иранский МИД в своём Telegram-канале.

Глава МИД России Сергей Лавров 15 марта заявил, что переговоры о возобновлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана вышли на финишную прямую.

Он также отметил, что Россия будет наращивать сотрудничество с Ираном даже в условиях нелегитимных санкций.