Sky News: британская экономика столкнулась с ростом цен и падением реальных доходов
- Gettyimages.ru
- © Daniel Harvey Gonzalez/In Pictures
Об этом сообщает телеканал Sky News.
По словам корреспондента Пола Келсо, подорожали сырьё и товары, а также энергоносители и топливо.
«Это сказывается на стоимости практически всего, что поступает в магазины с полей и заводов», — отметил журналист.
Как подчеркнул Келсо, «при этом плохая новость состоит в том, что ситуация станет ещё хуже».
Ранее газета The Independent со ссылкой на группу представителей более чем 550 продовольственных банков писала, что рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти».
Владелец британской закусочной ранее рассказал о кризисе поставок масла и росте цен на рыбу.
Кроме того, по данным Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.
Как отмечал посол России в Великобритании Андрей Келин, антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям королевства, многие предприятия в стране могут обанкротиться.