В Великобритании местные предприниматели и потребители «оказались зажаты» между ростом цен и падением реальных доходов.

Об этом сообщает телеканал Sky News.

По словам корреспондента Пола Келсо, подорожали сырьё и товары, а также энергоносители и топливо.

«Это сказывается на стоимости практически всего, что поступает в магазины с полей и заводов», — отметил журналист.

Как подчеркнул Келсо, «при этом плохая новость состоит в том, что ситуация станет ещё хуже».

Ранее газета The Independent со ссылкой на группу представителей более чем 550 продовольственных банков писала, что рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти».

Владелец британской закусочной ранее рассказал о кризисе поставок масла и росте цен на рыбу.

Кроме того, по данным Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.

Как отмечал посол России в Великобритании Андрей Келин, антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям королевства, многие предприятия в стране могут обанкротиться.