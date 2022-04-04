DM: цены на овощи и фрукты в Великобритании выросли на 30% из-за подорожания топлива

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В Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%, растительное масло — на 50—70%. Об этом пишет газета Daily Mail.
DM: цены на овощи и фрукты в Великобритании выросли на 30% из-за подорожания топлива
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Как отмечается, одной из причин роста цен на ряд продуктов остаётся увеличение стоимости топлива, что ударило по поставкам сельскохозяйственных продуктов из Испании.

«Водители грузовиков в Испании начали бастовать из-за роста цен на бензин, утверждая, что перевозка грузов стала невыгодной, поскольку доходы транспортных компаний сокращаются», — говорится в сообщении.

По данным издания, дефицит некоторых сельскохозяйственных продуктов уже заметен в британских супермаркетах.

Ранее в Лондоне активисты движения National Assembly провели акцию протеста в связи с резким ростом цен на газ и электричество.

Как писала газета The Independent, в Великобритании ожидается крупнейшее с 1950-х годов падение уровня жизни из-за роста цен на газ и электричество.

Бывший депутат Европарламента Стивен Вульф заявил в беседе с RT, что для Великобритании повышение цен на топливо является реальной проблемой.

В свою очередь, политический обозреватель Энтони Уэббер отметил, что после пандемии коронавируса в Великобритании не осталось средств, чтобы преодолеть нынешний кризис.

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