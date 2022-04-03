The Independent: в Британии зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни

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В Великобритании ожидается крупнейшее с 1950-х годов падение уровня жизни из-за роста цен на газ и электричество.
The Independent: в Британии зафиксировали крупнейший с 1950-х годов спад уровня жизни
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Об этом пишет газета The Independent.

«Это касается всех. Я здесь три года, и мне жалко людей. Им хочется чего-то недорогого, но трудно поддерживать прежний уровень цен», — отметил владелец кафе Юсеф, которому уже пришлось сократить часть работников.

Кроме того, мать троих детей Рифат Шакил в беседе с изданием жалуется, что постоянно приходится занимать деньги, чтобы прокормить семью. 

Гарри Бенем, 25-летний управляющий, полагает, что ему придётся сократить все лишние расходы вроде перекусов вне дома.

По информации издания, многие опрошенные подчеркнули, что «правительство не заботится о нуждах бедных граждан».

Ранее в Лондоне активисты движения National Assembly провели акцию протеста в связи с резким ростом цен на газ и электричество.

Бывший депутат Европарламента Стивен Вульф заявил в беседе с RT, что для Великобритании повышение цен на топливо является реальной проблемой.

В свою очередь, политический обозреватель Энтони Уэббер отметил, что после пандемии коронавируса в Великобритании не осталось средств, чтобы преодолеть нынешний кризис.

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