Владелец британской закусочной рассказал о кризисе поставок масла и росте цен на рыбу

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Британские закусочные, в которых готовят фиш-энд-чипс, столкнулись с кризисом поставок масла на фоне украинского кризиса. Владелец одного из подобных заведений рассказал о дефиците этого продукта и пожаловался на рост цен.
Владелец британской закусочной рассказал о кризисе поставок масла и росте цен на рыбу
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«Кризис — конфликт на Украине вот-вот ударит по нам. Немалая доля подсолнечного масла, около 50%, поступает с Украины и будет недоступной... Цены на рыбу уже высоки как никогда. У нас постпандемическая инфляция. Столько за рыбу мы ещё никогда не платили», — рассказал предприниматель.

Что касается затрат на отправку судов для ловли рыбы — увеличился расход топлива, добавил он, отметил, что «топливо очень дорогое».

«Увеличился его расход и на доставку. А ещё есть хранение, и для него требуется электроэнергия. Я сегодня разговаривал с одним торговцем рыбой — более высокой цены за неё они ещё никогда не платили», — сказал он.

Газета Daily Mail ранее сообщила, что в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%, растительное масло — на 50—70%.

Как писало издание The Independent, в Великобритании ожидается крупнейшее с 1950-х годов падение уровня жизни из-за роста цен на газ и электричество.

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