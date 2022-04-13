The Independent: рост цен в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти»

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Рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти», сообщила группа представителей более чем 550 продовольственных банков.
The Independent: рост цен в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти»
  • AP

Об этом информирует газета The Independent.

Так, Независимая сеть продовольственной помощи в письме британскому премьер-министру Борису Джонсону заявила, что обеспокоена «масштабами страданий» и «способностью предотвратить голодание граждан в ближайшие недели и месяцы».

Представитель организации Second Chance Medway Пенни Кивил подчеркнула, что это «худшая нищета», которую она видела за 30 лет.

По словам Кивил, некоторым продовольственным банкам пришлось сократить объёмы выдаваемой еды, так как спрос превышает предложение.

Владелец британской закусочной ранее рассказал о кризисе поставок масла и росте цен на рыбу.

Кроме того, по данным Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.

Как отмечал посол России в Великобритании Андрей Келин, антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям королевства, многие предприятия в стране могут обанкротиться.

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