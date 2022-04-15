Bloomberg: Запад вынужден выбирать между обороноспособностью и поставками оружия Киеву
«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», — пишет Брэндс.
Он напомнил, что с похожей дилеммой сталкивались США в годы Второй мировой войны.
В настоящее время Вашингтон приближается к «схожей переломной точке», заключил Брэндс.
Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал безответственной позицию Запада по поставкам летального оружия Украине.
Посол России в США Анатолий Антонов призвал Запад прекратить «накачивать киевский режим оружием».