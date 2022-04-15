Bloomberg: Запад вынужден выбирать между обороноспособностью и поставками оружия Киеву

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Западные страны сталкиваются с выбором между поддержанием собственной обороноспособности и продолжением поставок оружия Украине. Такое мнение выразил Хал Брэндс в статье на сайте Bloomberg.

«Это ставит западные страны перед суровым выбором: направлять на Украину дополнительные поставки или бережливо отнестись к ограниченным возможностям, которые могут понадобиться им для собственной обороны», — пишет Брэндс.

Он напомнил, что с похожей дилеммой сталкивались США в годы Второй мировой войны.

В настоящее время Вашингтон приближается к «схожей переломной точке», заключил Брэндс.

Ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что за последние полтора месяца США поставили Киеву оружие на $1,65 млрд.

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал безответственной позицию Запада по поставкам летального оружия Украине.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Запад прекратить «накачивать киевский режим оружием».

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