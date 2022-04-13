The Telegraph: жители Великобритании закупаются товарами впрок из-за роста цен

Непрекращающийся рост цен на продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне ситуации вокруг Украины вынуждает жителей Великобритании закупать впрок продовольствие и предметы первой необходимости.

Об этом пишет издание The Daily Telegraph со ссылкой на данные исследования, проведённого компанией Barclaycard.

Как отмечается, наибольшим спросом среди потребителей пользуются макароны, консервы, чай, кофе, чистящие средства и туалетная бумага.

По данным издания, многие британцы закупают впрок лекарства, в частности парацетамол.

Кроме того, уточняется, что автомобилисты, принимая во внимание рост цен на топливо, стараются реже пользоваться личным транспортом.

Ранее газета The Independent со ссылкой на группу представителей более чем 550 продовольственных банков писала, что рост цен на продукты и электричество в Британии подталкивает некоторых граждан к «краю пропасти».

Владелец британской закусочной ранее рассказал о кризисе поставок масла и росте цен на рыбу.

Кроме того, по данным Daily Mail, в Великобритании фрукты и овощи подорожали на 30%.

Как отмечал посол России в Великобритании Андрей Келин, антироссийские санкции, введённые британскими властями, ударили по рядовым жителям королевства, многие предприятия в стране могут обанкротиться.