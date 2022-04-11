Посольство России в Риме потребовало усилить охрану
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«В связи с инцидентом в МИД Италии направлена вербальная нота с требованием усилить меры безопасности представительства и провести объективное расследование инцидента», — приводит ТАСС сообщение.
Как указывается, инцидент произошёл рано утром 11 апреля — входная калитка посольства была облита красной краской.
Ранее двое мужчин облили красной краской посольство России в Софии.
Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате столкновения машина загорелась, водитель погиб.
Посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что наезд автомобиля на забор российской дипломатической миссии можно назвать терактом.
МИД Румынии призвал дождаться завершения расследования инцидента у здания российского посольства в Бухаресте.