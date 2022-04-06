Посол России в Румынии: таран российской дипмиссии можно назвать терактом

Посол России в Румынии заявил в эфире телеканала «Россия 24», что наезд автомобиля на забор российской дипломатической миссии можно назвать терактом.

«Сегодня рано утром произошёл фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате столкновения машина загорелась, водитель погиб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства инцидента.