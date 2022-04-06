Посол России в Румынии: таран российской дипмиссии можно назвать терактом

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Посол России в Румынии заявил в эфире телеканала «Россия 24», что наезд автомобиля на забор российской дипломатической миссии можно назвать терактом.
Посол России в Румынии: таран российской дипмиссии можно назвать терактом
  • AP

«Сегодня рано утром произошёл фактически теракт, хотя много обстоятельств, которые делают этот инцидент более сложным для понимания», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате столкновения машина загорелась, водитель погиб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства инцидента.

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