В забор посольства России в Румынии врезался автомобиль

Автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте утром 6 апреля. Отмечается, что после столкновения машина загорелась, водитель погиб.

Об этом сообщает телеканал Digi 24.

По имеющимся данным, через несколько минут после происшествия на место прибыли пожарные и потушили возгорание.

Правоохранительные органы полагают, что авария была умышленным действием. Уточняется, что водитель въехал в забор на высокой скорости.

7 марта стало известно, что в Дублине злоумышленник наехал на ворота российского посольства.

5 марта сообщалось, что на российского дипломата в Вильнюсе совершено нападение с применением физической силы.