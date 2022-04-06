В забор посольства России в Румынии врезался автомобиль
Об этом сообщает телеканал Digi 24.
По имеющимся данным, через несколько минут после происшествия на место прибыли пожарные и потушили возгорание.
Правоохранительные органы полагают, что авария была умышленным действием. Уточняется, что водитель въехал в забор на высокой скорости.
7 марта стало известно, что в Дублине злоумышленник наехал на ворота российского посольства.
5 марта сообщалось, что на российского дипломата в Вильнюсе совершено нападение с применением физической силы.