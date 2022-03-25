СК России готовит запросы в семь стран после нападений на российские загранучреждения

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью ТАСС заявил, что ведомство готовит запросы в семь стран, где произошли нападения на российские посольства и консульства.

«После начала информационной войны и разжигания ненависти к России на фоне специальной операции наших военнослужащих начались нападения на российские загранучреждения в европейских странах — Нидерландах, Ирландии, Чехии, Литве, Польше, Франции, Эстонии. Все эти данные мы также фиксируем в рамках уголовных дел, и в дальнейшем направим запросы о правовой помощи в компетентные органы этих стран», — сказал он.

Вместе с этим Бастрыкин сообщил, что с 2014 года зафиксирован 21 случай нападения на российские дипломатические учреждения на Украине и воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан России на украинской территории.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что на представительство Россотрудничества в Париже в ночь на 7 марта было совершено нападение, пострадавших нет.

5 марта сообщалось, что на российского дипломата в Вильнюсе совершено нападение с применением физической силы.

Кроме того, стало известно, что на территорию посольства России в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью.