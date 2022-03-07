Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что на представительство Россотрудничества в Париже в ночь на 7 марта было совершено нападение, пострадавших нет.
Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«В ночь с 6 на 7 марта на представительство Россотрудничества в Париже совершено нападение. В здание Русского дома брошена бутылка с горючей жидкостью», — написала Захарова в Telegram.

Она уточнила, что в результате инцидента пострадавших нет.

Захарова добавила, что российская сторона «требует от французских властей обеспечить надлежащую безопасность официальных учреждений России».

5 марта сообщалось, что на российского дипломата в Вильнюсе совершено нападение с применением физической силы.

В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили власти Литвы, Латвии и Эстонии об ответственности за последствия «развязанного ими антироссийского психоза».

Как отметили в МИД России, в прибалтийских республиках «не прекращается вакханалия вокруг российских загранучреждений».

Ранее стало известно, что на территорию российского посольства в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью.

 

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