Захарова сообщила о нападении на представительство Россотрудничества в Париже
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«В ночь с 6 на 7 марта на представительство Россотрудничества в Париже совершено нападение. В здание Русского дома брошена бутылка с горючей жидкостью», — написала Захарова в Telegram.
Она уточнила, что в результате инцидента пострадавших нет.
Захарова добавила, что российская сторона «требует от французских властей обеспечить надлежащую безопасность официальных учреждений России».
5 марта сообщалось, что на российского дипломата в Вильнюсе совершено нападение с применением физической силы.
В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили власти Литвы, Латвии и Эстонии об ответственности за последствия «развязанного ими антироссийского психоза».
Как отметили в МИД России, в прибалтийских республиках «не прекращается вакханалия вокруг российских загранучреждений».
Ранее стало известно, что на территорию российского посольства в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью.