В МИД России предупредили Прибалтику об ответственности за «антироссийский психоз»

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В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили власти Литвы, Латвии и Эстонии об ответственности за последствия «развязанного ими антироссийского психоза».
В МИД России предупредили Прибалтику об ответственности за «антироссийский психоз»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза», — говорится на сайте МИД России. 

В ведомстве отметили, что в прибалтийских республиках «не прекращается вакханалия вокруг российских загранучреждений».

«Неоднократно за последние дни в наши диппредставительства поступали звонки с различного рода угрозами, фиксируем и участившиеся хулиганские действия, в том числе в ходе митингов в непосредственной близости от посольств. Журналисты в этих странах в открытую призывают к «осаде» наших дипмиссий», — отметили в МИД.

Ранее в МИД России прокомментировали заявления властей Австрии о ситуации на Украине, отметив, что слова представителей страны ставят под сомнение её «нейтралитет».

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