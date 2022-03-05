В МИД России предупредили Прибалтику об ответственности за «антироссийский психоз»

В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили власти Литвы, Латвии и Эстонии об ответственности за последствия «развязанного ими антироссийского психоза».

«Предупреждаем Вильнюс, Ригу и Таллин об ответственности за последствия развязанного ими антироссийского психоза», — говорится на сайте МИД России.

В ведомстве отметили, что в прибалтийских республиках «не прекращается вакханалия вокруг российских загранучреждений».

«Неоднократно за последние дни в наши диппредставительства поступали звонки с различного рода угрозами, фиксируем и участившиеся хулиганские действия, в том числе в ходе митингов в непосредственной близости от посольств. Журналисты в этих странах в открытую призывают к «осаде» наших дипмиссий», — отметили в МИД.

Ранее в МИД России прокомментировали заявления властей Австрии о ситуации на Украине, отметив, что слова представителей страны ставят под сомнение её «нейтралитет».