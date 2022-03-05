МИД России: заявления Австрии о ситуации на Украине ставят под сомнение её «нейтралитет»

В МИД России прокомментировали заявления властей Австрии о ситуации на Украине, отметив, что слова представителей страны ставят под сомнение её «нейтралитет».

«Обратили внимание на сделанные в последние дни однобокие, возмутительные заявления австрийских официальных лиц о России применительно к ситуации на Украине», — говорится в заявлении министерства.

Отмечается, что, в частности, канцлер, «казалось бы, нейтральной Австрии» Карл Нехаммер в эмоциональной антироссийской риторике обвинил руководство России «в одностороннем развязывании войны, в нарушении международного гуманитарного права и даже в возможных военных преступлениях и преступлениях против человечности».

В свою очередь, министр европейских и иностранных дел Австрии, по данным российского ведомства, также допустил абсурдные обвинения в адрес России.

«Самым решительным образом осуждаем подобного рода необоснованные высказывания и оценки. Весьма сожалеем, что с ними выступают официальные лица Австрии, ставя тем самым под серьёзное сомнение качество «нейтралитета» Вены, которое в последнее время заметно снижается и подвергается эрозии. Будем учитывать это в дальнейшем», — подчёркивается в сообщении.

Ранее австрийский регулятор сообщил о запрете деятельности Sberbank Europe AG по указанию Европейского центрального банка.