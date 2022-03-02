В Австрии регулятор объявил о запрете деятельности Sberbank Europe AG

Австрийский регулятор сообщил о запрете деятельности Sberbank Europe AG по указанию Европейского центрального банка.

«По указанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) управление по надзору за финансовыми рынками Австрии (FMA) сегодня приняло административное решение, запрещающее лицензированной кредитной организации Sberbank Europe AG... продолжать коммерческую деятельность, оно вступает в силу немедленно», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Отмечается, что банку запрещено проводить платежи, операции и транзакции.

26 февраля стало известно, что Евросоюз ввёл ограничительные меры против Альфа-банка, Промсвязьбанка, банков «Открытие» и «Россия».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании.

В МИД России назвали санкции Евросоюза нелегитимными и необоснованными.