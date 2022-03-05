На российского дипломата в Вильнюсе совершили нападение

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На российского дипломата в Вильнюсе совершено нападение с применением физической силы. Об этом сообщили в МИД России.
На российского дипломата в Вильнюсе совершили нападение
  • AFP
  • © Natalia KOLESNIKOVA

«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты», — говорится в сообщении на сайте МИД России.

МИД России призвал власти стран Балтии предпринять меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников.

В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили власти Литвы, Латвии и Эстонии об ответственности за последствия «развязанного ими антироссийского психоза».

Как отметили в МИД России, в прибалтийских республиках «не прекращается вакханалия вокруг российских загранучреждений».

Ранее стало известно, что на территорию российского посольства в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью.

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