На российского дипломата в Вильнюсе совершили нападение
- AFP
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«На российского дипломата в литовской столице совершено нападение с применением физической силы, предпринимались попытки давления на посла. Нашими представительствами уже направлены соответствующие ноты», — говорится в сообщении на сайте МИД России.
МИД России призвал власти стран Балтии предпринять меры по защите российских дипломатических и консульских представительств и их сотрудников.
В российском внешнеполитическом ведомстве предупредили власти Литвы, Латвии и Эстонии об ответственности за последствия «развязанного ими антироссийского психоза».
Как отметили в МИД России, в прибалтийских республиках «не прекращается вакханалия вокруг российских загранучреждений».
Ранее стало известно, что на территорию российского посольства в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью.