На территорию российского посольства в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью

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Первый секретарь российской дипмиссии в Гааге Ирина Гридина заявила, что на территорию консульского отдела российского посольства в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью.
На территорию российского посольства в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Вечером 3 марта 2022 года на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Как впоследствии выяснилось, это был рюкзак с зажигательной смесью внутри, который, к счастью, не сработал», — рассказала она.

По её словам, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники нидерландских правоохранительных органов, а также сапёры. Здание консульского отдела было оцеплено полицией. В настоящее время ведётся следствие.

Ранее посол России в Рейкьявике сообщил о нападении на российское консульство в Исландии.

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