На территорию российского посольства в Нидерландах забросили рюкзак с зажигательной смесью
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Вечером 3 марта 2022 года на территорию консульского отдела посольства России в Нидерландах был заброшен подозрительный предмет. Как впоследствии выяснилось, это был рюкзак с зажигательной смесью внутри, который, к счастью, не сработал», — рассказала она.
По её словам, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники нидерландских правоохранительных органов, а также сапёры. Здание консульского отдела было оцеплено полицией. В настоящее время ведётся следствие.
Ранее посол России в Рейкьявике сообщил о нападении на российское консульство в Исландии.