Посольство России в Бухаресте связало атаку на дипмиссию с истерией вокруг ситуации в Буче

Посольство России в Бухаресте рассказало детали умышленного наезда автомобиля на забор дипломатической миссии.

«С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буча», — говорится в заявлении посольства.

Дипломатическая миссия также выразила соболезнования родственникам водителя, который погиб «после неудавшейся попытки протаранить ворота».

Уточняется, что в результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских сил правопорядка не пострадал.

Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате столкновения машина загорелась, водитель погиб.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства инцидента.