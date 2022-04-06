Посольство России в Бухаресте связало атаку на дипмиссию с истерией вокруг ситуации в Буче
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«С прискорбием должны констатировать, что какими бы мотивами водитель ни руководствовался, нет сомнения, что он совершил этот акт под воздействием взрыва антироссийской истерии в связи со срежиссированной провокацией в городе Буча», — говорится в заявлении посольства.
Дипломатическая миссия также выразила соболезнования родственникам водителя, который погиб «после неудавшейся попытки протаранить ворота».
Уточняется, что в результате происшествия никто из сотрудников посольства и румынских сил правопорядка не пострадал.
Ранее сообщалось, что автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате столкновения машина загорелась, водитель погиб.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК расследовать обстоятельства инцидента.