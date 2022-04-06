МИД Румынии призвал дождаться итогов расследования инцидента у здания посольства России

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МИД Румынии призвал дождаться завершения расследования инцидента у здания российского посольства в Бухаресте.
МИД Румынии призвал дождаться итогов расследования инцидента у здания посольства России
  • AP

«МИД отвергает занятую сегодня посольством России в Бухаресте позицию после удручающего инцидента, который произошёл этим утром», — сообщили в МИД Румынии.

В ведомстве добавили, что считают «любую оценку этого инцидента поспешной, совершенно несоответствующей и неуместной».

«До завершения расследования и сообщения о его результатах румынскими компетентными властями любые сделанные до этого высказывания представляют собой лишь необоснованные спекуляции», — добавили в МИД Румынии.

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что наезд автомобиля на забор российской дипломатической миссии можно назвать терактом.

По его словам, российское посольство в Бухаресте получало сообщения с угрозами.

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