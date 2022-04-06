Посол Кузьмин заявил, что дипмиссия в Бухаресте получала сообщения с угрозами взрыва
- AP
«Посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте — взорвать, отравить и тому подобное», — сказал посол в эфире канала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.
Он добавил, что атмосфера очень напряжённая.
Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте.
Посольство России в Бухаресте рассказало детали инцидента.
В конце марта российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что ему поступают письма с угрозами.
Ранее сообщалось, что в последние недели посольство России в Хельсинки получало угрозы и становилось объектом действий вандалов.