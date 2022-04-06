Посол Кузьмин заявил, что дипмиссия в Бухаресте получала сообщения с угрозами взрыва

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Российское посольство в Бухаресте получало сообщения с угрозами взрыва, заявил посол России в Румынии Валерий Кузьмин.
Посол Кузьмин заявил, что дипмиссия в Бухаресте получала сообщения с угрозами взрыва
  • AP

«Посольство неоднократно получало прямые угрозы по электронной почте — взорвать, отравить и тому подобное», — сказал посол в эфире канала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Он добавил, что атмосфера очень напряжённая.

Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте.

Посольство России в Бухаресте рассказало детали инцидента.

В конце марта российский посол в Нидерландах Александр Шульгин заявил, что ему поступают письма с угрозами.

Ранее сообщалось, что в последние недели посольство России в Хельсинки получало угрозы и становилось объектом действий вандалов.

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