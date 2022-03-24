В Финляндии сообщили о поступающих в посольство России в Хельсинки угрозах

В последние недели посольство России в Хельсинки получало угрозы и становилось объектом действий вандалов, заявил старший инспектор городской полиции Хейкки Порола.

Он отметил, что дипведомство получало и угрозы о минировании.

«Взрывчатки не было обнаружено», — цитирует Порола телекомпания Yle.

Он отметил, что подобные угрозы в адрес посольства поступали и в 2014 году.

Помимо этого, неизвестные разрисовали ограду здания и разбили одну из камер видеонаблюдения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому.

Посольство России в Праге сообщило, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, возрастает количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан.