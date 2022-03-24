В Финляндии сообщили о поступающих в посольство России в Хельсинки угрозах
- AFP
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Он отметил, что дипведомство получало и угрозы о минировании.
«Взрывчатки не было обнаружено», — цитирует Порола телекомпания Yle.
Он отметил, что подобные угрозы в адрес посольства поступали и в 2014 году.
Помимо этого, неизвестные разрисовали ограду здания и разбили одну из камер видеонаблюдения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отметил, что мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому.
Посольство России в Праге сообщило, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, возрастает количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан.