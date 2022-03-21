Песков отметил небывалый уровень навязывания ненависти ко всему русскому в разных странах

Мир столкнулся с беспрецедентным навязыванием ненависти ко всему русскому, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ситуация, с которой мы сталкиваемся, абсолютно беспрецедентная с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему русскому, будь то российские представительства, российские граждане, будь то иностранные граждане, русские по происхождению или русские по языку. Все сейчас сталкиваются с ненавистью, с притеснениями и ситуациями, которые иногда начинают представлять угрозу здоровью и жизни», — сказал он.

Подобные беспрецедентные условия требуют беспрецедентных решений, подчеркнул Песков.

Ранее худрук Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков в стриме RT «Летучка» рассказал о русофобии на Западе.

Посольство России в Праге сообщило, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, возрастает количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан.

Также замдиректора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев заявил, что ситуация с защитой прав россиян за рубежом в настоящее время значительно осложнилась.