Российский дирижёр Голиков рассказал о русофобии на Западе

Худрук международного симфонического оркестра Михаил Голиков в стриме RT «Летучка» рассказал о русофобии на Западе.

«Люди (россияне. — RT) побаиваются выходить на улицу в Германии, во Франции, в Испании», — сказал он.

По его словам, «особо страшно было первую неделю после начала спецоперации».

«Ученики отказывались приходить на занятия к педагогу, потому что у него русская фамилия, в магазине бросались продуктами в музыкантов. Сегодня продолжаются случаи, когда отменяются концерты», — рассказал Голиков.

Ранее посольство России в Праге сообщило, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, возрастает количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан.