Российский дирижёр Голиков рассказал о русофобии на Западе
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«Люди (россияне. — RT) побаиваются выходить на улицу в Германии, во Франции, в Испании», — сказал он.
По его словам, «особо страшно было первую неделю после начала спецоперации».
«Ученики отказывались приходить на занятия к педагогу, потому что у него русская фамилия, в магазине бросались продуктами в музыкантов. Сегодня продолжаются случаи, когда отменяются концерты», — рассказал Голиков.
Ранее посольство России в Праге сообщило, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, возрастает количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан.