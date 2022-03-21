Российский дирижёр Голиков рассказал о русофобии на Западе

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Худрук международного симфонического оркестра Михаил Голиков в стриме RT «Летучка» рассказал о русофобии на Западе.
Российский дирижёр Голиков рассказал о русофобии на Западе
  • Gettyimages.ru
  • © Carsten Koall

«Люди (россияне. — RT) побаиваются выходить на улицу в Германии, во Франции, в Испании», — сказал он.

По его словам, «особо страшно было первую неделю после начала спецоперации».

«Ученики отказывались приходить на занятия к педагогу, потому что у него русская фамилия, в магазине бросались продуктами в музыкантов. Сегодня продолжаются случаи, когда отменяются концерты», — рассказал Голиков.

Ранее посольство России в Праге сообщило, что русофобия принимает в Чехии опасный характер, возрастает количество правонарушений на этой почве в отношении русскоязычных граждан.

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