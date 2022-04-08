Российское посольство в Болгарии облили краской

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Двое мужчин облили красной краской посольство России в Софии, правоохранители их задержали. Об этом пишет издание Sofia Globe.
Российское посольство в Болгарии облили краской
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Как отмечается, двое мужчин, которые ранее были депутатами, выплеснули краску на вывеску посольства.

По информации издания, данная «акция» транслировалась в социальных сетях.

Утром 6 апреля автомобиль врезался в забор посольства России в Бухаресте. В результате столкновения машина загорелась, водитель погиб.

Посол России в Румынии Валерий Кузьмин заявил, что наезд автомобиля на забор российской дипломатической миссии можно назвать терактом.

МИД Румынии призвал дождаться завершения расследования инцидента у здания российского посольства в Бухаресте.

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