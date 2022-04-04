В ЕП заявили о проблемах для рыболовства из-за энергетического кризиса

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Юлия Гуреева
Депутат Европарламента от Испании Николас Гонсалес Касарес обратился к Еврокомиссии с вопросом о помощи рыболовной отрасли в связи с энергетическим кризисом в Европе. По его словам, рост цен на топливо может подорвать продовольственную безопасность. С письмом парламентария ознакомился RT.
В ЕП заявили о проблемах для рыболовства из-за энергетического кризиса
  • Legion-Media

Как отметил Касарес, для рыболовной отрасли цены на топливо имеют критическое значение. Так, европейскому промысловому флоту требуется около 2 млн л топлива, и в некоторых сегментах на него приходится до 40% расходов.

«Рыболовецкий сектор напрямую страдает от кризиса цен на энергоносители», — заявил депутат.

Он напомнил, что в начале этого года цена за баррель нефти возросла на 63% ($85) по сравнению с мартом 2021-го. А с конца февраля, после начала спецоперации России на Украине, стоимость сырья превысила $110.

На этом фоне некоторые флотилии, в том числе испанская, объявили о прекращении промысла из-за подорожания дизельного топлива, пояснил парламентарий. 

Касарес подчеркнул, что рыбные ресурсы являются важным звеном в продовольственной безопасности. Стоимость топлива влияет на цепочки поставок в сферах рыболовства и аквакультуры. 

«Рост и волатильность цен на энергоносители может подорвать продовольственную безопасность в некоторых регионах», — говорится в письме. 

В связи с этим политик поинтересовался, какие меры планирует предпринять ЕК, чтобы смягчить воздействие роста цен на промысловый флот. 

Ранее французский евродепутат Тьерри Мариани заявил, что остановка импорта российского газа и нефти в Евросоюз станет катастрофой для ЕС.

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